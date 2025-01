Philips ‎CX5120, il termoventilatore smart con AI si scalda in 2 secondi

Pubblicità

Se dovete riscaldare rapidamente gli ambienti di casa, il termoventilatore in ceramica Philips ‎CX5120 è tra le migliori soluzioni che potete adottare. Essendo infatti alimentato dalla intelligenza artificiale è in grado di adattarsi automaticamente alla temperatura dell’ambiente riducendo il consumo di energia fino al 50% rispetto ai normali termoventilatori.

Grazie a questa tecnologia si adatta non solo alle condizioni atmosferiche ma anche ai modelli di utilizzo, permettendo un risparmio energetico significativo senza compromettere le prestazioni.

Altro punto a suo favore è la tecnologia di ceramica PTC che sostanzialmente permette di riscaldare lo strumento in soli 2 secondi (ha una potenza di 2000 W) diffondendo subito il calore e in modo uniforme in stanze di dimensioni fino a 20 m².

Datosi poi che è possibile impostare la temperatura tra 1°C e 37°C lo potete usare tutto l’anno – anche nelle giornate più calde – impostando la modalità di sola ventilazione.

Può inoltre essere controllato anche da remoto tramite l’app Philips Air+ (gratis per iPhone, iPad e Android) e così accenderlo a distanza, pianificare il riscaldamento della stanza riducendo al minimo gli sprechi e monitorarne i consumi energetici.

Per quanto riguarda il resto, è in grado di oscillare coprendo un angolo di 60° e quindi massimizzare la distribuzione del calore coprendo una vasta area della stanza; invece il suo funzionamento silenzioso (emette circa 40,5 dB) lo rende utilizzabile anche di notte, senza disturbare troppo il sonno.

Se poi dovete spostarlo da una stanza all’altra, sappiate che è presente una comoda maniglia scavata sul retro che ne facilita il trasporto. A tal proposito facciamo notare che pesa appena 2,4 Kg ed è anche piuttosto compatto: è alto 58 cm e largo 21,2 cm.

Infine, in termini di sicurezza, è dotato di ben 5 funzioni di sicurezza integrate: protezione contro il ribaltamento, protezione contro il surriscaldamento, spina di sicurezza per evitare cortocircuiti, materiali ignifughi e autospegnimento automatico.

L’azienda specifica inoltre che per garantirne una lunga durata e prestazioni affidabili, prima di essere messo in commercio viene sottoposto a più di 122 test di qualità.

Dove comprare

Philips ‎CX5120 costa costa cira 109,99 € di listino ed è in vendita anche su Amazon.

