Le fabbriche di auto rischiano di chiudere per la sfida dell’elettrico

Diverse fabbriche automobilistiche in Europa e Nord America rischiano di chiudere o essere vendute entro la fine dell’anno per via delle difficoltà nella gestione dell’eccesso di capacità produttiva, il passaggio all’elettrico e la competizione sui prezzi.

L’allarme arriva da un ultimo rapporto pubblicato dalla società di consulenza Gartner, secondo cui i produttori di automobili ridurranno la capacità produttiva nei due continenti in questo 2025 per affrontare diverse problematiche, tra cui la supremazia della Cina nel settore dei veicoli elettrici.

A chiudere, o a essere vendute, saranno maggiormente le fabbriche poste nei Paesi che affrontano costi elevati, o quelle che soffrono maggiormente pressioni politiche e sociali, ha spiegato Pedro Pacheco, VP Analyst di Gartner, a Reuters.

L’intero settore, continua il rapporto, è “un po’ come una pentola a pressione“: questa continua a crescere, spingendo i produttori a prendere decisioni più pragmatiche.

Secondo Gartner, i marchi cinesi potrebbero acquistare impianti produttivi per superare le barriere commerciali o aprire nuove fabbriche in Paesi europei a basso costo.

D’altro canto, il timore di interruzioni dovute alle nuove norme europee sulle emissioni di CO2 in vigore dal 2025 ha spinto Stefan Hartung, CEO del fornitore tedesco Bosch, a dichiarare nell’intervista ad Auto Motor und Sport che l’Unione Europea eviti di multare le aziende che non raggiungono gli obiettivi previsti.

Difficile raggiungere gli obiettivi

Luc Chatel, presidente della lobby automobilistica francese PFA, ha dichiarato che l’industria automobilistica europea non è più in linea con gli obiettivi di elettrificazione fissati per il 2030 e il 2035, con il rischio di ridurre artificialmente le vendite di veicoli a combustione interna per aumentare quelle di EV.

Inoltre, sempre lo stesso rapporto prevede una crescita del 17% nelle spedizioni di autobus, automobili, furgoni e camion elettrici nel 2025. Si stima che oltre il 50% dei modelli di veicoli commercializzati dai produttori sarà costituito da EV entro il 2030.

