Più di un quinto degli utenti internet nel mondo ha uno smartwatch

Pubblicità

Stando ai dati indicati in un report del sito Watch Faces, a giugno 2023 più di un quinto (22,5%) degli utenti internet nel mondo possiede uno smartwatch, parliamo di 1,2 miliardi di persone a livello globale, con un incremento del 9% rispetto ai dati dello scorso anno.

La popolarità degli smartwatch varia da nazione a nazione, e in alcuni di queste il tasso di adozione è notevolmente più alto rispetto ad altre. Questi accessori sembrano particolarmente apprezzati negli Emirati Arabi Uniti, dove oltre un terzo (33,4%) degli utenti internet (3,1 milioni di persone) riferisce di averne uno.

Segue la Repubblica Ceca, con questi oggetti indicati tra quelli personali dal 31,6% degli utenti internet (circa 3 milioni di persone); segue poi Hong Kong, con il 30,6% e 2,1 milioni di utenti stimati.

Il tasso di adozione degli smartwatch in India è del 29,1%, corrispondenti a 201,4 milioni di persone, considerando l’enorme popolazione del paese.

In questa particolare classifica (qui i dettagli), la Polonia è nella top cinque con il più elevato tasso di adozione degli smartwatch: il 28,8% degli utenti afferma di averne uno, pari a 10,6 milioni di persone.

Anche gli Stati Uniti vantano un tasso di adozione smartwatch superiore alla media, oggetto indicato come disponibile dal 26% degli utenti internet, pari a circa 80,9 milioni di persone; più basso il dato dei vicini canadesi, con il 21,8% di tasso di adozione smartwatch.

In Italia il tasso di adozione è del 24,3%, in linea con dati simili di Germania e Regno Unito.

Cifre più basse si registrano in Giappone, Marocco e Ghana. Nonostante il tasso di penetrazione di internet nel Sol Levante arrivi all’83% (dato del 2023), solo l’8,6% di utenti internet giapponesi riferisce di essere in possesso di uno smartwatch, dato che sorprende tenendo conto della reputazione di nazione altamente tecnologica e uno dei player più importanti per quanto riguarda il mercato elettronico. In Marocco i numeri si fermano al 6,4% e in Ghana al 5,9%.

Gli utenti internet tra i 25 e i 34 anni, sembrano i principali utilizzatori della tecnologia smartwatch; in questa fascia di età gli smartwatch sono mediamente amati dal 27,2% delle donne e dal 26,9% degli uomini.

Un ulteriore dato globale interessante è che il mercato smartwatch non mostra segni di raffreddamento. Secondo i dati in questione, un brand come Apple beneficia di una domanda elevata; nel 2022 la Casa di Cupertino è stata quella che ha dominato il mercato con 50 milioni di unità vendute.