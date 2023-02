Razer Seiren V2 X, mini microfono di qualità a metà prezzo, solo 47€

Se vi serve un microfono studiato per il gioco, piccolo compatto ma buono anche per altri scopi come call audio e video e per registrare, magari, un Podcast, su Amazon trovate in forte sconto, solo 58,50 euro invece che 110 euro, il Razer Seiren V2 X.

Parliamo di un dispositivo molto ben realizzato, con connettività USB (non serve alcuna scheda audio), un supercardioide a condensatore con ottima qualità nella riproduzione del parlato capace di fornire un suono neutrale.

Il Razer Seiren V2 X (provato nella version Pro da Macitnet qui) è dotato di regolazione del guadagno analogico; essendo un supercardioide ha un’ottima capacità di sopprimere i rumori non desiderati dal retro e dal lato tra cui ad esempio il suono dei tasti e i click del mouse.

È perfetto per le persone che sono principianti perchè non richiede trattamento della traccia: riduce automaticamente la distorsione dei suoni di piccolo e il clipping. Ha una funzione di monitoraggio diretta delle cuffie e un sistema di ammortizzazione integrato per ridurre il suono di un urto accidentale ad esempio un colpo sulla scrivania.

Il Razer Seiren V2 X costerebbe 110 euro ma oggi in offerta speciale lo comprate a 58,50 euro circa metà prezzo e una cifra davvero eccellente per un dispositivo flessibile e di alta qualità.