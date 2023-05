Pixel Fold a nudo nelle immagini trapelate in rete

Proprio come iPhone, man mano che si avvicina la data attesa di presentazione, più emergono dettagli, rendering ed ora persino quelle che sembrano essere le prime immagini ufficiali di Google Pixel Fold, il primo pieghevole di Big G che si appresta a sfidare l’amico concorrente Samsung.

Il terminale sarà svelato ufficialmente il 10 maggio in occasione dell’evento Google I/O, nel frattempo con una breve raffica di post inviati ad account privati, l’infallibile leaker Evan Blass mostra al mondo Google Pixel Fold in ogni dettaglio. Questo sia nella parte frontale che in quella interna che mette a disposizione un enorme schermo da 7,6 pollici di diagonale da 2.208 x 1.840 pixel quando completamente aperto.

Il formato del display principale è molto più in stile tablet rispetto a Galaxy Fold di Samsung. L’area disponibile è ben sfruttata con widget di piccole e grandi dimensioni, dalla barra delle ricerche Google e in basso i tradizionali strumenti e icone Android. Si tratta della visuale della parte interna del terminale più completa vista finora: la ricchezza dei dettagli lascia ipotizzare che si tratti di immagini di marketing ufficiali di Google trapelate anzitempo.

Come già visto nei precedenti numerosi rendering, risulta confermata la presenza di grandi bordi spessi tutto intorno al display, in particolare molto più larghi in alto e in basso, come ormai non si vede più da anni negli smartphone di fascia superiore. Oltre ai cornicioni interni, un altro dettaglio curioso è dato dalla rosa composta da numerosi buchi per il microfono sul retro, una soluzione insolita che richiama il passato.

Secondo il leaker Google Pixel Fold misurerà da aperto 13,97 x 15,87 cm e sarà spesso 5,8 mm, invece da chiuso misurerà 13,97 x 7,95 cm e sarà spesso 1,21 cm: il peso anticipato è di 283 grammi mentre il prezzo dovrebbe essere di 1.799 dollari. In questo articolo riportiamo da 9to5Google due immagini trapelate di Google Pixel Fold.

Nessuno dubita più dell’arrivo: sempre negli scorsi giorni Google Pixel Fold è stato avvistato anche nelle registrazioni presso la Federal Communications Commission, FCC obbligatorie in USA per commercializzare qualsiasi dispositivo dotato di tecnologie wireless. Qui le principali novità che Google presenterà il 10 maggio.