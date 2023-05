Apple, il conto di risparmio racimola un miliardo in quattro giorni

Lo scenario polito ed economico globale in rapido mutamento, e il rialzo dei tassi come non si vedeva da un decennio, stanno provocando cambiamenti epocali e alcune banche in sofferenza hanno già chiuso, nel frattempo il lancio del primo conto di risparmio ad alto rendimento di Apple è un grade successo in USA con la raccolta di depositi che ha toccato quota un miliardo di dollari solamente nei primi quattro giorni di lancio.

Ricordiamo che il lancio è avvenuto il 17 aprile: gli utenti statunitensi che usano la carta di credito Apple Card con pochi clic su iPhone possono aprire un conto di risparmio con rendimento del 4,15% dove far confluire i rimborsi sugli acquisti effettuati. Chi lo desidera può anche depositare altre somme per un importo inferiore ai 250mila dollari, il tutto con procedura e gestione facilissimi tramite app Apple Wallet.

Da allora Apple non ha rilasciato dichiarazioni o annunci ufficiali, né tantomeno lo ha fatto Goldman Sachs che collabora con Apple per questo servizio finanziario. Ma secondo due persone informate al riguardo intervistate da Forbes con i conti depositi di risparmio Apple ha accumulato 990 milioni di dollari in quattro giorni, di cui 400 milioni di dollari solamente nel primo giorno.

Questo si spiega con l’levata diffusione di iPhone in USA e l’estrema facilità e velocità dell’operazione direttamente da smartphone. Entro la prima settimana di disponibilità sono stati aperti 240.000 conti correnti. La proposta di Apple è resa ancora più allettante dall’elevato tasso di interesse corrisposto, superiore a quello dichiarato da principali gruppi bancari USA, incluse banche tradizionali e anche online.

Attesa da anni l’accelerazione di Apple prima nei pagamenti digitali e più recentemente nei servizi finanziari promette fatturati stratosferici, soprattutto quando riusciranno a superare i confini di USA e America.

