Pixelmator Pro per Mac esporta per Motion ed è in vendita a metà prezzo

Pixelmator Pro 2.3.4 per Mac integra il supporto per Motion, offrendo la possibilità di esportare file per l’applicazione di Apple che consente di modificare filmati e per creare effetti speciali.

Oltre alla possibilità di esportare grafica per Motion, gli sviluppatori hanno migliorato il supporto per il formato SVG integrando numerose funzionalità per la gestione di questo formato vettoriale, con migliorie riguardanti la gestione del testo, filtri, colori e peculiarità degli oggetti vettoriali.

Gli sviluppatori di Pixelmator (qui la nostra intervista) hanno già in precedenza integrato migliorie interessanti per gli utenti delle app professionali di video editing di Apple, come il supporto per le tabelle LUT, particolari tabelle (una sorta di preset) che consentono di prendere i colori di una immagine o di un filmato e correggerli secondo valori preimpostati, funzionalità che consentono di lavorare per ottenere determinati effetti lavorando su valori come saturazione, contrasto e luminosità. È anche possibile esportare file in formato PSD ottimizzato per Final Cut Pro e la possibilità di esportare file Motion rende ancora più facile creare effetti speciali.

Nel precedente update alla versione 2.3 è stata integrata una funzionalità che permette di rimuovere velocemente uno sfondo da una immagine, un tool per la selezione automatica dei soggetti e nuovi strumenti seleziona e maschera che consentono di selezionare rapidamente le aree desiderate.

Pixelmator Pro 2.3.4 supporta nativamente sia i Mac con CPU Intel, sia i Mac con CPU M1 di Apple. L’ultima relesase richiede macOS 10.14.4 o versioni seguenti, “pesa” 433,1 MB e nel momento in cui scriviamo è in vendita a 19,99 euro, metà del prezzo standard su Mac App Store.