Shazam offre fino a 5 mesi di Apple Music gratis

Shazam, l’app che riconosce le canzoni acquisita da Apple nel 2018, offre di tanto in tanto promozioni che consentono di accedere a sconti per servizi quali Apple Music. L’ultima offerta consente di ottenere fino a cinque mesi di Apple Music gratis (solo per chi non si è mai abbonato e per adesioni individuali).

Apple offre già tre mesi di prova gratuita per i nuovi iscritti a Apple Music (9,99 euro al mese dopo la prova gratuita) ma passando per Shazam è possibile provare gratis per cinque mesi il servizio.

Basta partire da questo link o fare click sul banner con l’offerta per Apple Music che appare direttamente in Shazam, eseguire il login con il proprio ID Apple e confermare l’abbonamento per cinque mesi. Anche chi è già abbonato a Apple Music può ottenere due mesi di abbonamento gratuito usando lo stesso procedimento.

Shazam era nata nel 2002 come servizio telefonico (bastava digitare “2580” sul telefono e tenerlo vicino alla musica), nel 2008 è diventata una delle prima app per il nuovo App Store di Apple, nel 2011 l’app è stata ampliata per permettere di cercare programmi TV, offerte speciali dalla pubblicità e dal 2017 fa parte della famiglia di prodotti Apple.