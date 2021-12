iPhone 13 e iPhone 13 Pro, tutti quelli che potete ricevere per Natale

Siete in affanno per un regalo di Natale? Volete stupire i vostri cari con un prodotto che sicuramente andrà a segno? Potete ancora comprare oggi su Amazon diversi iPhone 13 e iPhone 13 Pro che arriveranno, dice il grande rivenditore, in tempo per essere messi sotto l’albero.

I modelli in pronta spedizione sono diversi. Ecco qui il loro elenco completo, così come l’abbiamo tracciato questa mattina,

Se siete indecisi su che modelli comprare, potete dare un’occhiata alle nostre recensioni di iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. In sintesi possiamo dire che le differenze, lo ricordiamo, sono eminentemente estetiche e di materiali. Differenze importanti si trovano anche nelle fotocamere che sono due per gli iPhone 13 e tre (con zoom 3X) per il modello Pro. Ovviamente ci sono anche differenze di dimensioni che dipendono dalle dimensioni dello schermo: 5,4 pollici per iPhone 13 mini, 6,1 pollici per iPhone 13 e iPhone 13 Pro e 6,4 pollici per iPhone 13 Pro Max.

Tra i vantaggi di Amazon, oltre alla spedizione per Natale, c’è la possibilità di restituire il vostro iPhone fino al 31 gennaio oltre ovviamente all’acquisto a rate senza interessi, senza garanzie.