Polaroid Go, nuovi colori e accessori per la fotocamera analogica

Si amplia la serie Polaroid Go, la macchina fotografica istantanea analogica più piccola e portatile del mondo, con l’arrivo di due nuove colorazioni, nero e rosso, insieme a nuovi accessori pensati per gli utenti creativi: un set di filtri per realizzare foto colorate in blu, rosso o arancione e una pellicola istantanea con cornice nera opaca per effetti artistici.

Con soli 10,4 cm (4,1″) di lunghezza, 8,4 cm (3,3″) di larghezza e 6 cm (2,4″) di altezza, Polaroid Go è la più piccola fotocamera analogica istantanea al mondo: è progettata per accompagnare l’utente sempre e ovunque. Per celebrare il lancio di Polaroid Go Black e Red, Polaroid dà il via a una campagna di comunicazione con al centro la creatività e l’esplorazione.

Evoluzione della campagna Go Create dell’anno scorso, la versione 2022 riunisce i “creators” di diverse discipline artistiche e culture. Ibby Njoya, artista e scenografo, e Miranda Makaroff, stilista, DJ, blogger e attrice, si sono recati a Tenerife, in Spagna, per mostrare le loro visioni creative sull’isola selvaggia.

Le nuove varianti di colore si uniscono alla versione bianca di Polaroid Go. Tra le caratteristiche principali ricordiamo lo specchio per i selfie, l’autoscatto, la batteria a lunga durata, il flash dinamico, la doppia esposizione e gli accessori da viaggio, con l’introduzione dei primi filtri per l’obiettivo della fotocamera e la più piccola pellicola istantanea con cornice nera.

Polaroid Go, prezzi e disponibilità

Polaroid Go Black sarà disponibile nei negozi a partire dal 1° maggio 2022, con i seguenti prezzi al pubblico: la fotocamera Polaroid Go Black al prezzo consigliato di 119,99 €, cartuccia pellicola doppia a 19,99 €, set di filtri a 19,99 €. Il modello Polaroid Go Red arriverà sul mercato a settembre 2022.

