Inserite caratteri speciali in un attimo con PopChar scontato a 4,99 $

Vi avevamo già parlato di PopChar, un piccolo ma potentissimo strumento tramite cui accedere in modo immediato a migliaia di caratteri speciali, simboli, emoji e glifi che normalmente non sono disponibili sulla tastiera. L’ultima versione, la numero 10, in questo momento è in offerta speciale su BundleHunt.

Si tratta di una versione potenziata della Mappa Caratteri preinstallata su Mac perché per rintracciarne uno, oltre a sfogliare le varie schede, si può anche scrivere il nome del simbolo oppure usare il riconoscimento per forma: basta così anche soltanto abbozzare una forma e il software mostra immediatamente i caratteri corrispondenti, il che è davvero utile soprattutto quando non si conosce il nome tecnico del simbolo di cui si ha bisogno.

L’app tiene traccia dei caratteri usati più frequentemente e di salvarli tra i preferiti. Inoltre l’interfaccia offre una visualizzazione ingrandita dei caratteri, utile per cogliere anche i più piccoli dettagli.

Ovviamente mostra anche le combinazioni da tastiera disponibili per ogni carattere, in modo da poter memorizzare quelle più utili per digitare i vari simboli ancora più rapidamente.

E poi permette di visualizzare l’intero set di caratteri di ogni font installato sul sistema, confrontando i caratteri tra diversi font, identificando quali caratteri mancano in un determinato font, stampando schede tipografiche e anche testando frammenti di testo con stili diversi, quindi è anche particolarmente utile a quei designer alla ricerca del font ideale per un logo o una pubblicazione.

Presenta inoltre una sezione dedicata alle legature tipografiche e un’altra alle emoji per offrirne accesso immediato e usare bandiere, simboli e faccine in qualsiasi app.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare PopChar serve almeno macOS 12 o successivi.

La licenza è perpetua ed è valida per un solo utente su un massimo di due Mac.

La promozione

Potete acquistare PopChar in offerta speciale a 4,99 $ invece che 39,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per comprare PopChar e per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra gli altri trovate: