Hype, con BundleHunt bastano 5 $ per creare animazioni HTML5

Hype è un software per macOS molto completo che consente di creare contenuti e HTML5, comprese animazioni e funzionalità interattive, senza bisogno di programmare.

ll software è stato creato da due ex dipendenti Apple e vanta un ricco set di strumenti, molti dei quali saranno già familiari a chi ha utilizzato applicazioni di authoring multimediali come Director di Macromedia. L’applicazione consente di creare elementi interattivi e animazioni rendendo il risultato utilizzabile su qualunque browser moderno e dispositivi mobile quali iPhone e iPad.

Hype usa la metafora dei fotogramma-chiave (keyframe): non richiede la scrittura di codice, è ad ogni modo possibile intervenire eventualmente sul codice JavaScript inoltre sfrutta CSS3 e WebKit, il “motore” alla base di vari browser, incluso Safari, per visualizzare animazioni WYSIWYG, movimenti ed elementi interattivi.

L’applicazione genera codice HTML5 e gli utenti non devono far altro che copiare le linee di codice nei documenti esistenti o spostare la cartella con le risorse con gli asset nei siti o nei software preferiti. Oltre al publishing in locale, l’applicazione supporta l’esportazione diretta su Dropbox, semplificando eventuali operazioni di condivisione. Hype può memorizzare e riprodurre automaticamente cambiamenti apportati dall’utente in fase di design e quest’ultimo può intervenire sui keyframe.

Sono supportate timeline multiple, opzione utile per creare animazioni basate sul movimento del mouse o su eventi generati dalla pressione di tasti sulla tastiera, sfruttare transizioni CSS3 o richiamare in alternativa codice JavaScript.

E’ possibile creare un numero illimitato di scene e il rendering di modifiche al codice HTML è generato “al volo” consentendo di ottenere anteprime “live” di quanto creato. Non mancano un completo set di API JavaScript per la personalizzazione ulteriore del codice.

Sono supportati layout flessibili, l’esportazione di video e GIF animate, la riproduzione al contrario, il controllo della durata della transizione tra le scene, la rotazione dei singoli assi 3D e molto altro.

L’applicazione per Mac costa normalmente 49,99$ ma pagando 5$ più i 3 dollari di accesso al Bundle di BundleHunt, potete avere questo prezioso software per l’HTML5.

Per dare un’occhiata alla lista dei software disponibili e creare il bundle personalizzato fate click qui.