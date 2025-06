Typinator a 5,99 $ la scorciatoia intelligente per chi scrive (tanto) su Mac

In altre occasioni vi abbiamo segnalato alcuni interessati aggiornamenti di Typinator: oggi invece vi diciamo che, se volete comprarla, quest’app per Mac è in super-offerta su BundleHunt.

Chi lavora al computer lo sa: scrivere continuamente le stesse frasi, link, formule o blocchi di codice può diventare noioso – oltre che una perdita di tempo. Quest’app promette proprio di automatizzare tutto il processo.

Il cuore di Typinator sono gli snippet, ovvero abbreviazioni personalizzabili che si espandono automaticamente appunto in blocchi di testo, immagini, link, porzioni di codice HTML e molto altro ancora semplicemente digitando una sigla.

È una versione potenziata del sistema di sostituzione testo già integrato nel Mac perché con quest’app si possono incollare interi blocchi di testo.

Non solo: per chi lavora con testi ripetitivi ma non identici, Typinator offre anche alcuni moduli di input, ovvero piccole finestre che permettono di inserire dati variabili all’interno dello snippet al momento dell’espansione, così da adattare il contenuto in base al contesto.

Inoltre gli snippet possono includere anche contenuti dinamici come la data e l’ora attuali, il contenuto degli appunti, calcoli su date o numeri e perfino variabili personalizzate. Può anche posizionare il cursore esattamente dove serve all’interno dello snippet espanso, per continuare a scrivere senza fermarsi per prendere in mano il mouse.

Le abbreviazioni funzionano in ogni applicazione, senza bisogno di particolari configurazioni, e volendo si possono creare scorciatoie dedicate a un singolo programma.

Infine l’app integra anche una potente funzione di correzione automatica con set già pronti per varie lingue e settori, in grado di intercettare e correggere refusi al volo.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare Typinator serve almeno macOS 10.15 o successivi.

La licenza è perpetua ed è valida per un solo utente su un massimo di due Mac.

La promozione

Potete acquistare Typinator in offerta speciale a 5,99 $ invece che 39,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per comprare Typinator e per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra gli altri trovate: