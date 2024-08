iPhone Air sarà il primo passo verso qualcosa di meglio

Pubblicità

Mentre si è ormai in dirittura d’arrivo per iPhone 16 (qui tutto quello che c’è da sapere), c’è già chi si proietta al modelli iPhone 17 che verranno nel 2025, incluso un possibile iPhone 17 Air. Sebbene sia ancora presto per sapere come sarà l’iPhone del futuro, c’è già chi ipotizza che si tratterà di un passo in avanti notevole.

Nell’ultima Power On Newsletter, Mark Gurman di Bloomberg ha fornito alcuni dettagli sul modello di iPhone 17 che dovrebbe prendere il nome di iPhone 17 Air. Il possibile nome circola da oltre 10 anni ma ora sembra la volta buona. Il giornalista ha condiviso informazioni sui piani futuri di Apple, che per l’appunto dovrebbero includere anche un nuovo modello con un telaio più sottile e, successivamente la possibile introduzione di un iPhone pieghevole.

iPhone 17 “Air”

Apple ha iniziato a sperimentare un quarto modello di iPhone di punta nel 2020 con l’iPhone 12 mini. Purtroppo per Apple, quel modello così piccolo e maneggevole non sembra aver conquistato l’utenza, tanto che l’azienda ha deciso di sostituirlo con l’iPhone 14 Plus a partire dal 2022. Tuttavia, anche quest’ultimo non ha ottenuto i risultati sperati, tanto che Apple sarebbe alla ricerca di qualcosa di più originale. Per questo, nel 2025 iPhone Plus potrebbe morire in favore di un nuovo modello.

All’inizio di quest’anno sono emerse voci su questo nuovo iPhone 17 più sottile, possibilmente con una Dynamic Island più piccola, telaio in alluminio, un display da 6,6 pollici più piccolo rispetto ai modelli iPhone Plus esistenti e una configurazione della fotocamera meno avanzata. In sostanza, una sorta di ibrido tra elementi premium e caratteristiche base.

La scorsa settimana, lo YouTuber Jon Prosser è stato il primo a suggerire che il dispositivo potrebbe essere presentato come un “‌iPhone‌ Air”. Ora, Gurman sembra confermare questa ipotesi. Secondo l’analista, l’iPhone 17 ultra-sottile nascerebbe dall’idea è di creare una versione “Air” dell’iPhone, da posizionare tra iPhone 17 e iPhone 17 Pro.

In sostanza, lo stesso immagina che Apple potrebbe presentarlo al pubblico come un iPhone più elegante del modello standard, senza le prestazioni, né le dimensioni dello schermo o le fotocamere di un modello Pro.

In altri termini iPhone Air o come sarà ufficialmente battezzato viene paragonato dispositivo al MacBook Air originale del 2008, che si posizionava tra il MacBook standard e il MacBook Pro. Secondo Gurman, questo nuovo modello sottile avrà più successo rispetto ad iPhone 12/13 mini e allo stesso iPhone 14/15/16 Plus, riportando la linea iPhone a una “crescita significativa” nel 2025.

In ultimo, lo stesso Gurman ha aggiunto che il design più sottile dell’‌iPhone 17‌ “Air” sarà “solo un passo verso qualcosa di migliore”, perché Apple vorrà eventualmente “comprimere la potenza di un modello Pro in questo design più piccolo”. Tuttavia, per farlo si dovrà attendere almeno il 2027. Chissà che il tutto non possa essere un primo passo verso un iPhone pieghevole. modello per il quale sembra bisognerà comunque aspettare almeno fino al 2027.

Per novità e confronto tra l’attuale iPhone 15 Pro e il prossimo iPhone 16 Pro rimandiamo a questo articolo, invece per le differenze tra iPhone 16 Pro e modelli standard si parte da questa pagina di macitynet.