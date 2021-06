Il futuro iPad mini sarà così?

Il “leaker” Jon Prosser ha ora un sito del tutto suo e tra le prime indiscrezioni riferite una riguarda il futuro iPad mini di sesta generazione; secondo quanto riferisce Prosser, il futuro iPad mini – in arrivo prima della fine dell’anno – avrà un design che riprende per molti aspetti l’iPad Pro e l’iPhone 12; il pulsante Home/Sensore Touch ID sarà eliminato e il Touch ID sarà integrato nel tasto superiore in altro, alla stregua dell’iPad Air.

Le dimensioni del futuro iPad mini dovrebbero essere simili all’attuale (206.3 x 137.8 x 6.1mm vs 203.2 x 134.8 x 6.1mm) e quindi lo schermo leggermente più largo. In precedenza sono circolate voci secondo le quali il display sarà da 8,4″ (più grande rispetto all’attuale 7,9″). Secondo Prosser il futuro iPad mini offrirà anche la porta USB-C al posto dell’attuale Lightning, e anche il 5G e nuovi altoparlanti.

L’attuale iPad mini supporta già l’Apple Pencil e quindi Apple non dovrà integrare nuove funzionalità; Prosser riferisce ad ogni modo di una futura Apple Pencil più piccola, specificatamente pensata per questo tablet.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021

Il nuovo iPad mini si presenterebbe essenzialmente con un iPad Air più piccolo, perfetto per chi viaggia e vuole avere un tablet per disegnare o leggere; potrebbe essere un dispositivo pensato per fare concorrenza anche device rivali quali Kindle, con uno schermo più grande e il chip A14 lo renderebbe uno dei tablet di piccole dimensioni più potenti in circolazione.