Apple TV+ e Disney+: sono troppo pochi i contenuti prodotti in Europa

Apple TV+ e Disney+ potrebbero fare fatica a soddisfare le quote minime di produzioni tv europee e dovranno correre ai ripari, colmando la differenza e realizzando nuove produzioni locali, entro il 2020.

Tutti i fornitori di servizi di streaming che operano in Europa devono includere almeno il 30 per cento di produzioni locali, prodotte entro la fine del 2020 e né Apple TV + né Disney + sono vicine a questa cifra. Questo è un requisito che deriva da una sentenza del Parlamento europeo del 2018 e Netflix e Amazon stanno raggiungendo questa cifra. Secondo quando riportato dalla pubblicazione specializzata nel mondo del cinema e della televisione Variety, Netflix e Amazon Prime offrono circa 8mila titoli e il 20-30 per cento sono europei.

Il debutto delle televisioni in streaming di Apple e Disney, previsto per novembre, dovrà dunque fare i conti con le “quote europee”.

Apple TV+, secondo le stime della società di consulenza Ampere Analysis, dovrebbe arrivare in Europa con 38 titoli, di cui solo il 6,2 per cent è europeo. Disney, invece, dovrebbe incominciare con 982 titoli, di cui il 4,7 per cento sono prodotti in Europa.

Apple TV+ sarà disponibile online dal 1° novembre e Disney + farà il suo debutto in Europa nei Paesi Bassi il 12 novembre. Le due aziende avranno quindi 14 mesi per raggiungere il 30 per cento minimo di produzioni locali.

La Commissione europea, intanto, dovrà chiarire quali saranno i sistemi di valutazione, se il numero di titoli o la quota ore di produzioni locali, per dare giudizi equi per tutte le piattaforme di tv in streaming disponibili in Europa. Il rischio è alto: il mancato rispetto delle quote minime di produzioni europee potrebbe portare alla chiusura del servizio.

