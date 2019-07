Prime Day: 399 € per andare al lavoro con il monoruota Ninebot by Segway ES2

Se non siete riusciti a mettere le mani sul Ninebot by Segway ES2 a prezzo scontato o sull’offera REVOE di ieri con il monopattino Ion a solo 99 euro, se non disdegnate i design innovativi, ecco una nuova offerta del Prime Day: Ninebot by Segway One S2 a metà prezzo: 399 euro.

Stiamo parlando del monoruota “auto bilanciati” più citato nel corso degli ultimi mesi. Offre una autonomia di 30 km, una velocità fino a 25 Kmh per un peso di meno di 12 Kg. Ancora più del monopattino, si trasporta facilmente e quindi rappresenta il sistema ideale per percorrere brevi tratti in città ad una velocità paragonabile a quella di una bicicletta, con meno problemi di traffico e maggiore agilità. È, di fatto, un sistema che con una sola ruota permette di andare agilmente e velocemente da un posto all’altro, magari dalla fermata dell’autobus al lavoro o dal parcheggio ad una zona centrale della città dove è impossibile entrare in auto o è difficile lasciare la vettura.

Presenta effetti luminosi ed è personalizzabile con delle speciali “cover” che proteggono lo chassis da graffi e urti quando il mono ruota dovesse cadere a terra. Si ricarica completamente in sole tre ore, in pratica meno di mezza giornata di lavoro. Entrando in ufficio la mattina per ora di pranzo è pronto per fare altri 30 km…

Il prezzo ufficiale del Ninebot by Segway One S2 sarebbe di 549 euro, Amazon l’ha venduto scontato in alcune occasioni anche intorno ai 450 euro, ma non l’abbiamo mai visto scendere a 399 euro quasi la metà del prezzo ufficiale.

Il Ninebot By Segway One S2 è parte di una offerta Prime Day sulla mobilità urbana che include monopattini elettrici ed Hoverboard, tutti a prezzi molto convenienti

