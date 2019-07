Tutte le offerte Prime Day Netatmo per domotica con Homekit, Alexa e Assistente Google

Grazie ad un software di primo livello i dispositivi Netatmo sono in grado di funzionare su tutti i sistemi per la smart home controllabili con iPhone e Android e con gli smart speaker dotati di Alexa e Assistente Google: diventano di fatto dei dispositivi smart multipiattaforma per chi in casa o in ufficio ha diversi dispositivi per il controllo.

Li abbiamo già inseriti nella nostra lista Homekit, ma per chi usa gli assistenti vocali di Amazon e Google invece di quelli Apple c’è la possibilità di integrarli senza problemi grazie alla presenza a bordo di Wi-Fi diretto (come per le telecamere) o di un gateway (come per le valvole e il termostato).

Tutte le notizie, approfondimenti e recensioni sui prodotti Netatmo sono nella pagina dedicata di Macitynet.

Prodotti Netatmo in offerta Prime Day 2019

La smart home compatibile con Homekit, Alexa e Assistente Google

Netatmo, Valvole Termostatiche Wifi Intelligente, Modulo supplementare per il Termostato Intelligente e per il Kit di base per riscaldamento centralizzato, NAV -IT In offerta a € 59,00 – sconto 26%

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Telecamera Wifi Esterno, Luce Integrata, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NOC01-IT (Presence) In offerta a € 208,00 – sconto 31%

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Telecamera Wifi Interno, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NSC01-EU (Welcome) In offerta a € 124,00 – sconto 38%

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti Kit di base per riscaldamento centralizzato, NVP-IT In offerta a € 136,00 – sconto 32%

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale, NTH01-IT-EC In offerta a € 124,00 – sconto 31%

– fino al 16 luglio 2019

Netatmo Misuratore qualità dell’aria, sensori di temperatura, umidità, rumore e CO2, NHC-IT In offerta a € 74,99 – sconto 25%

– fino al 16 luglio 2019



Rilevatore di Fumo Intelligente Netatmo In offerta a € 67,49 – sconto 33%

– fino al 16 luglio 2019

La stazione meteo e gli accessori

Interessanti anche gli sconti per la stazione Meteo interna e locale con tutti i suoi accessori che sono in grado di offrirvi sullo schermo di iPhone o Android i dati in tempo reale anche di vento e pioggia. La stazione meteo è integrabile con Alexa e Messenger. I prodotti Netatmo sono distribuiti da Bticino.

Netatmo Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless, NWS01-EC In offerta a € 115,00 – sconto 32%

– fino al 7/16/19

Modulo Aggiuntivo per la Stazione Meteo Netatmo In offerta a € 51,49 – sconto 26%

– fino al 7/16/19

Netatmo Pluviometro Wireless per la Stazione Meteo Netatmo, NRG01-WW In offerta a € 51,49 – sconto 26%

– fino al 7/16/19

Netatmo Wind Gauge Anemometro per Stazione Meteo In offerta a € 74,00 – sconto 26%

– fino al 7/16/19

Tutte le altre offerte Homekit del Prime Day 2019 sono elencate in questa pagina.

Volete seguire il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci: