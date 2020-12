Utenti di macOS Big Sur non riescono ad avviare gli update sui computer supervisionati

Da lunedì 14 dicembre è disponibile l’update a macOS Big Sur 11.1 ma alcuni amministratori di sistema che gestiscono grandi quantità di Mac riferiscono di non essere riusciti ad eseguire l’aggiornamento. Gli utenti che lamentano questo problema, evidenziando che l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.1 appare ma questo in seguito scompare dalla sezione degli aggiornamenti di sistema e non sembra disponibile neanche richiamando il comando “softwareupdate” dal Terminale.

Lo sviluppatore Victor Vrantchan del progetto open source MicroMDM, afferma di avere individuato il problema: alcuni Mac richiedono erroneamente ai server Apple l’aggiornamento a macOS 11.0.1 anziché a 11.1, update rifiutato perché sui sistemi è già presenti la versione 11.0.1. Vrantchan riferisce che in qualche modo l’erronea richiesta di aggiornamento danneggia il processo di aggiornamento e il sistema non presenta più update nelle Preferenze di Sistema. Riavviando le macchine sulle quali si presenta il problema, l’update è di nuovo indicato come disponibile ma serve a poco perché l’inconveniente si ripete, in un loop infinito.

È possibile risolvere il problema eliminando il profilo MDM (funzionalità di gestione dei dispositivi mobili) dai Mac sui quali si presenta il bug. Il Mobile Device Management (MDM) è il nome che Apple indica per il servizio di gestione dei dispositivi che consente in modo sicuro e in modalità wireless di configurare i dispositivi, se sono di proprietà dell’utente o della propria organizzazione. La gestione MDM include l’aggiornamento del software e delle impostazioni del dispositivo, il monitoraggio della conformità con i criteri dell’organizzazione e la cancellazione o il blocco a distanza dei dispositivi. Si tratta di funzionalità tipicamente usate in ambito aziendale o scolastico.

A complicare il problema, la decisione di Apple di non rendere più disponibili gli update delta e combo dei nuovi sistemi operativi.

A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.