La telecamera di sicurezza D-Link DCS-8302LH rileva le persone con l’AI

Dite pure addio ai falsi allarmi con D-Link DCS-8302LH, una nuova telecamera per la videosorveglianza casalinga che utilizza un sofisticato sistema di rilevamento basato su algoritmi di intelligenza artificiale capace di identificare il movimento umano in tempo reale. In questo modo non verranno segnalati i fruscii delle piante o il passaggio di animali, limitando così le notifiche sullo smartphone ai soli movimenti generati dal passaggio di una persona all’interno del campo visivo della telecamera.

E’ costruita per resistere alle intemperie perciò è particolarmente indicata per l’installazione all’esterno dell’abitazione, ma può tranquillamente funzionare anche in casa e nulla vieta di utilizzarla in ufficio, rendendola un valido acquisto anche per le aziende che intendono migliorare la sicurezza delle proprie strutture. Registra in Full HD a 1080p ed è dotata di sistema di visione notturna a infrarossi, che promette una buona visibilità anche al buio più completo fino ad una distanza di 5 metri dalla telecamera.

Incorpora altoparlanti e microfono offrendo quindi tutte le funzioni correlate all’audio bidirezionale, quindi si può parlare tramite la telecamera a chi vi si trova di fronte e si può ascoltare l’eventuale risposta, come se fosse una sorta di videocitofono. E’ compatibile con Assistente Google e Amazon Alexa per il controllo tramite comandi vocali, supporta il protocollo IPv6 per quanto riguarda la connettività alla rete, alla quale si collega senza bisogno di fili in quanto incorpora un chip WiFi con supporto WPA3 per archiviare le registrazioni su NAS e NVR tramite ONVIF-Profile S (in alternativa si può archiviare tutto in una microSD: c’è lo slot sul retro). Qualora la si ritenesse più pratica, c’è comunque anche una porta Ethernet per sfruttare la connessione cablata.

Per finire, il controllo a distanza dell’intero sistema può essere effettuato anche tramite Bluetooth attraverso l’applicazione gratuita mydlink. Si tratta insomma di una valida soluzione che può funzionare in diversi contesti, casalinghi e non. Ad esempio per monitorare ciò che accade dentro e fuori le case, magari per tenere d’occhio i bambini e gli animali domestici, così come nei piccoli uffici o nei negozi, per mettere in sicurezza i locali scongiurando intrusi e taccheggiatori.

Da questo momento la telecamera D-Link DCS-8302LH è in vendita in Italia e la potete comprare anche su Amazon (dove il prezzo, nel momento in cui scriviamo, supera di poco i 130 euro ed è compreso di spedizione). Viene venduta con un supporto per il montaggio tramite viti o fascette.