Apple non mette più a disposizione gli update combo e delta di macOS Big Sur

Da lunedì 14 dicembre è disponibile l’update a macOS Big Sur 11.1 e ancora prima è stata rilasciato l’update a macOS Big Sur 11.0.1. Apple non ha a tutt’oggi messo a disposizione le versioni “delta” e “combo” degli update, di solito disponibili nella sezione download del suo sito, scaricabili come update indipendenti e utili per installare lo stesso aggiornamento su più macchine senza scaricare ogni volta gli update da zero.

Apple ha sempre messo a disposizione gli aggiornamenti di sistema di macOS (le minor release) sia in formato “delta”, sia in formato “combo”. La differenza tra i due formati sta nel fatto che un aggiornamento delta aggiorna solo dalla versione precedente, mentre il più corposo combo update effettua l’aggiornamento a partire dall’ultima major release. Ad esempio l’update a 10.15.7 aggiorna solo macOS 10.15.6, mentre il combo update 10.15.7 aggiorna qualunque versione 10.5.x, da 10.15 a 10.15.6.

Stando a quanto riferisce Mr Macintosh, Apple avrebbe deciso di non fornire più update delta e combo. Cupertino avrebbe riferito ad amministratori di sistema che non saranno più disponibili versioni delta o combo degli update, a meno che non vi saranno un elevato numero di richieste.

Manual downloadable delta and combo updates for Big Sur are no longer available. I will let our resident #MacAdmins expert explain 👇

"If you have a need for individual downloads for Big Sur delta/combo updaters – please make sure that's filed in an official capacity with us" 🐸

— Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) December 17, 2020