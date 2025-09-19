Un’app Vision Pro per addestrare i piloti di elicotteri

Blackmagic Design ha fatto sapere che gli sviluppatori di Rogue Labs stanno creando una esperienza immersiva di addestramento al volo per Apple Vision Pro sfruttando la cinepresa digitale Blackmagic URSA Cine Immersive e l’ultima versione di DaVinci Resolve Studio per Mac.

La nuova esperienza sfrutta Apple Immersive, un formato multimediale a 180 gradi con video ad altissima risoluzione e audio spaziale per mettere gli spettatori al centro dell’azione. L’app Flight Sight di Rogue Aviation per Vision Pro colloca chi indossa il visore sul sedile del pilota, permettendo di vivere l’esperienza di pilotare elicotteri della californiana Robinson (il più grande produttore di elicotteri civili del mondo).

Rogue Labs si presenta come un’azienda specializzata nello sviluppo di media immersivi e spaziali. “Il nostro obiettivo con l’app Flight Sight su Vision Pro è creare uno strumento all’avanguardia che permetta a studenti di sperimentare l’addestramento al volo con modalità mai viste finora, e la cinepresa URSA Cine Immersive è in assoluto lo strumento migliore per riuscirsi”, riferisce Cory Hill, presidente di Rogue Labs.

Flight Sight sfrutta un mix di realistici modelli 3D di elicotteri e l’Apple Immersive Video per collocare i piloti in addestramento in scenari reali, permettendo loro di familiarizzare con manovre e procedure senza lasciare il suolo. L’approccio “immersivo” con la formazione permette ovviamente agli studenti un approccio in sicurezza, ottimizzare i tempi di addestramento e le risorse finanziarie.

Modelli 3D

L’app prevede anche modelli di elicotteri 3D che forniscono opportunità di apprendimento interattivo con ambienti aeroportuali immersivi e mappe con procedure aeroportuali che consentono di visualizzare rotte di arrivi e partenze, con esperienze indicate come “emozionanti” sia per gli allievi, sia per chi fa un giro a bordo dell’aeromobile.

La cinepresa URSA Cine Immersive è stata montata nel posto di pilotaggio dell’elicottero per catturare la prospettiva di uno studente che riceve formazione da un istruttore nella fase di decollo, volo e atterraggio. La registrazione ha comportato la necessità di risolvere problemi legati alla stabilizzazione in un ambiente angusto e soggetto a vibrazioni. La cinepresa è stata sfruttata, tra le altre cose, in un hangar di volo, montata su una gru e su treppiedi per catturare il girato di un istruttore che cammina all’esterno dell’elicottero mentre esegue procedure di preflight (controlli pre-volo).

Pochi giorni addietro abbiamo riferito di come Vision Pro stia prendendo piede in varie nicchie nel settore enterprise, sfruttato ad esempio nell’addestramento dei piloti, nella progettazione di cucine di design e in flussi di lavoro ingegneristico.