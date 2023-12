Localizzatore eufy da portafoglio in offerta, solo 30,77 €

Avete presente AirTag? Sicuramente comodo con chiavi e collari degli animali domestici, è meno indicato per un portafogli. Ma se approfittate dell’offerta in corso potete dotarvi di un localizzatore che utilizza le stesse tecnologie ed ha la forma e le dimensioni di una carta di credito, quindi comodissimo da utilizzare (e nascondere) in più di una situazione.

Come dicevamo supporta la piattaforma Trova il mio, perciò come AirTag sfrutta il segnale Bluetooth prodotto da iPhone, iPad e altri dispositivi Apple per segnalare gli eventuali spostamenti nella mappa, anche se si trova al di fuori del raggio d’azione del proprio iPhone.

E siccome le dimensioni sono appunto quelle di una carta di credito, si può facilmente inserire in una tasca porta tessere del portafogli per tracciare gli spostamenti di questo vostro effetto personale; in alternativa, dati gli ingombri ridotti, si può posizionare sotto la sella di una bicicletta, sotto il sedile dell’auto, dentro una borsa, uno zaino o di qualsiasi altro oggetto che non si vuole più perdere.

Sul retro è stampato un QR code che si può personalizzare associandovi il testo desiderato: così, se qualcuno dovesse trovarlo, attraverso una semplice scansione può recuperare facilmente tutte le informazioni utili per restituirlo al proprietario. Un messaggio-tipo potrebbe essere “Grazie per aver ritrovato il mio oggetto smarrito: per favore contattami qui” e a seguire email e numero di telefono.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 43,74 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 29% andando a spendere soltanto 30,77 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.