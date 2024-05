Per iPhone SE 4 Apple aumenterà la tecnologia contenendo il prezzo

Pubblicità

Apple alzerà considerevolmente qualità e tecnologie di iPhone SE 4 o di quarta generazione senza aumentare il suo prezzo: è questa la strategia che Cupertino ha in serbo per dire la sua nel mercato dei telefoni di fascia media.

Il prossimo iPhone SE Apple punta a un prezzo di partenza inferiore ai 500 dollari, nonostante una serie di aggiornamenti previsti per il dispositivo. Secondo il leaker Revegnus, il prezzo di lancio negli Stati Uniti per la quarta generazione di iPhone SE rimarrà probabilmente lo stesso del modello attuale, ossia 429 dollari. Al massimo, ipotizza lo stesso, potrà avere un aumento di circa il 10%. In ogni caso, l’intenzione di Apple è mantenere il prezzo sotto i 500 dollari.

La scorsa settimana, The Information ha riportato che Apple prevede di rilasciare un iPhone SE ridisegnato nella primavera del 2025, che ovviamente continuerà a proporsi come l’opzione “economica” nella gamma di iPhone. Il design dovrebbe subire importanti cambiamenti rispetto all’attuale modello e dovrebbe risultare simile ad iPhone 14 standard, quindi con Touch ID e tasto Home sostituiti da Face ID e dal notch sul display.

Inoltre, l’iPhone SE 4 potrebbe avere un display OLED invece che LCD, con la dimensione dello schermo che potrebbe aumentare da 4,7 a 6,1 pollici. Altre caratteristiche previste per il prossimo iPhone SE includono una porta USB-C e il pulsante Azione.

Dove iPhone SE 4 risparmia sul prezzo

Dove Apple potrebbe essere riuscita a contenere i costi dell’iPhone SE 4 è il display. Ed infatti, si ipotizza che lo schermo, pur OLED, sarà più economico rispetto a quelli utilizzati negli iPhone 15, poiché i pannelli per l’SE utilizzeranno parti legacy identiche a quelle dell’iPhone 13 e iPhone 14, quindi i fornitori non dovranno sostenere nuovi investimenti. Si ritiene che i produttori di display abbiano iniziato a concorrere per aggiudicarsi la fornitura dei pannelli almeno dallo scorso agosto.

E’ il momento di aggiornare la linea

La terza generazione di iPhone SE è stata rilasciata a marzo 2022. E’ passato davvero troppo tempo da allora e anche il design e le caratteristiche del terminale iniziano a risultare piuttosto datate. Per questo, l’attesa per la quarta revisione di iPhone SE è davvero alta: è probabile che ci sia una forte domanda per un modello che includerà alcune delle caratteristiche più recenti dei modelli di punta di Apple.

Alcuni CAD hanno già svelato in passato il design di questo terminale. Date uno sguardo da vicino partendo da qui.