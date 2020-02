Qualcomm annuncia tutti gli Smartphone 5G con la piattaforma mobile Snapdragon 865

È lunghissimo l’elenco dei marchi che Qualcomm cita nel suo comunicato dedicato a Snapdragon 865: ASUS, Black Shark, Fujitsu, iQOO, Lenovo, Nubia, OPPO, realme, Redmi, Samsung, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi e ZTE hanno annunciato annunceranno dispositivi di punta basati sulla piattaforma mobile top dell’azienda di San Diego.

Tutti i marchi citati hanno selezionato quest’anno la piattaforma mobile 5G Qualcomm® Snapdragon 865 per i loro dispositivi 5G, “la piattaforma mobile più avanzata al mondo”, progettata per offrire la connettività e le prestazioni senza eguali richieste per la prossima ondata di dispositivi di punta che presenta il sistema modem-RF 5G di seconda generazione dell’azienda, Qualcomm Snapdragon X55 , mentre ridefinisce Wi-Fi 6 e Bluetooth con il sottosistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect ™ 6800.

Lo Snapdragon 865 consente di allestire dispositivi premium con funzionalità innovative: dalla fotografia a velocità Gigapixel e Qualcomm Snapdragon Elite Gaming con funzionalità a livello desktop ad esperienze intelligenti e intuitive grazie al motore Qualcomm AI di quinta generazione.



“In qualità di principale innovatore mondiale di tecnologia wireless, ci impegniamo a guidare e ridimensionare il 5G per il consumatore. Quest’anno, lo Snapdragon 865 contribuirà a rendere il 5G accessibile a miliardi di utenti di smartphone in tutto il mondo, consentendo ulteriori esperienze mobili coinvolgenti come giochi ad alta velocità, acquisizione multi-camera intelligente e durata della batteria per tutto il giorno”, ha affermato Alex Katouzian, senior vice presidente e direttore generale, mobile, Qualcomm Technologies, Inc.

Dopo aver introdotto la piattaforma mobile Snapdragon 865 a dicembre 2019, sono stati annunciati o in fase di sviluppo oltre 70 progetti basati sulla piattaforma. Inoltre, sono stati annunciati o in fase di sviluppo oltre 1.750 progetti basati sulle piattaforme mobili Snapdragon serie 8. Gli smartphone annunciati o in arrivo sulla base della piattaforma mobile Snapdragon 865 includono:

• Black Shark 3