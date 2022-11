Offerte Amazon 16 novembre fino al 70% su Apple, Arlo, WD, Blink, Cecotec

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 125,99 € – invece di 185,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 84,99 € – invece di 109,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente (per iPhone 13 Pro) In offerta a 37,88 € – invece di 59,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 7,80 € – invece di 10,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Honor X7 Smartphone Android 11, 4 GB + 128 GB di Spazio di Archiviazione, FullView da 6,74 Pollici con Display Fluido a 90 Hz, Fotocamera Posteriore da 48 MP, Batteria ad Alta Capacità da 5000 mAh In offerta a 142,99 € – invece di 170,98 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HONOR Band 5 Smartwatch, Activity Tracker Braccialetto per Uomo Donna, Impermeabile, IP68, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio dell’attività Sportiva, Fitness Tracker con pedometro, Nero In offerta a 45,90 € – invece di 59,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 22MP410 Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 97,50 € – invece di 159,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero In offerta a 59,99 € – invece di 119,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P2 Ct1000P2Ssd8 Ssd Interno, 1Tb, Fino A 2400Mb/S, 3D Nand, Nvme, Pcie, Nero, 7.98 x 0.2 x 2.18 cm; 19.84 grammi In offerta a 79,77 € – invece di 118,79 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro In offerta a 219,00 € – invece di 349,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Signature M650 L Mouse Wireless Full Size, Per Mani Grandi, Clic Silenziosi, Tasti Laterali Personalizzabili, Bluetooth, Compatibilità Multidispositivo, Grigio In offerta a 28,85 € – invece di 53,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Mouse ottico nero con USB e 3 pulsanti per Windows e Mac OS X In offerta a 11,69 € – invece di 11,69 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Trust Verto Mouse Verticale Wireless, Mouse Ergonomico senza Filo, 800/1200/1600 DPI, Microricevitore USB, 2.4GHz, 6 Pulsanti per PC, Computer, Portatile, Mac – Nero In offerta a 15,99 € – invece di 29,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

PORT225VHF – IBIZA – Altoparlante portatile a batteria 2×10″/600W max con 1 microfono portatile VHF, 1 microfono per cuffie VHF, telecomando – Bluetooth, USB, SD In offerta a 284,00 € – invece di 349,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL PartyBox 110 Speaker Wireless Bluetooth Portatile con Effetti di Luce, Cassa Altoparlante Impermeabile IPX4 per Feste, Ingresso per Microfono e Chitarra, USB, fino a 12 h di Autonomia, Nero In offerta a 329,00 € – invece di 399,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricabatterie wireless magnetico, Lecone 15W Max Pad di ricarica wireless veloce Cavo di ricarica da 4 piedi con tipo C e porta USB A compatibile con iPhone 12/12 mini / 12 Pro, AirPods Pro 2 In offerta a 7,99 € – invece di 16,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-60 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg In offerta a 28,02 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Supporto PC Portatile, 8 Livelli Regolabile & Raffreddamento Porta PC, Pieghevole in Plastica e Silicone Laptop Stand per Computer Portatili e Tablet (10-15,6’’) In offerta a 11,19 € – invece di 13,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RØDE Microphones Sistema wireless a doppio canale Wireless Go II con microfoni incorporati, nero, Doppio trasmettitore In offerta a 291,90 € – invece di 329,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RØDE Vlogger Kit Edizione USB-C In offerta a 117,40 € – invece di 139,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Shure SM58 LCE Microfono cardioide dinamico per voce con supporto antiurto pneumatico, anti pop integrato, clip per microfono A25D, connettore XLR a 3 pin nessun cavo incluso In offerta a 103,50 € – invece di 139,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Shure MV88 DIG VIDKIT Video Kit Con Microfono Digitale Stereo A Condensatore Per Apple E Android, Confezione In offerta a 234,00 € – invece di 299,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Shure MV5 LTG microfono digitale a condensatore per USB e Lightning, 3 modalità DSP preimpostate, preamplificatore integrato, monitoraggio a latenza zero, acquisizione audio a 24 bit 48 kHz In offerta a 115,50 € – invece di 145,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 34,99 € – invece di 84,99 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 27,99 € – invece di 59,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 36,99 € – invece di 64,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 145,99 € – invece di 199,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD, senza fili, 1 telecamera + Blink Video Doorbell, Audio bidirezionale, video HD, con integrazione Alexa In offerta a 55,99 € – invece di 184,97 €

sconto 70% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, 4 Telecamere di videosorveglianza wi-fi 2K HDR, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, audio, interno ed esterno, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Nero [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 400,00 € – invece di 999,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 10A, 2300W, Confezione da 2 Pezzi In offerta a 17,99 € – invece di 19,90 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 100 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 24,59 € – invece di 24,59 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lacoste Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Silicone 2010986 In offerta a 66,99 € – invece di 99,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tommy Hilfiger Orologio Multi-quadrante Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox 1781944 In offerta a 138,99 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Zaino da viaggio grande da donna, da viaggio, zaino da escursionismo, sportivo da esterno impermeabile, zaino da scuola casual,laptop da 14 pollici con porta di ricarica USB, scomparto per scarpe In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Arlo Essential Spotlight, 3 Telecamere di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, 1080p, audio, non richiede Base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 239,99 – invece di 399,99

sconto 40% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Arlo Essential XL, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Durata Batteria 1 anno, Visione Notturna, audio, non richiede Base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 101,99 – invece di 169,99

sconto 40% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Arlo Essential Indoor, Telecamera di videosorveglianza, con sirena, Rilevamento suono allarme antincendio/movimento, Visione Notturna a Colori, 1080p, audio, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 77,99 – invece di 129,99

sconto 40% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Arlo Ultra 2 Spotlight, 4 telecamere di videosorveglianza WiFi in 4K + base, con faro e allarme, Sensori movimento, audio, Visione 180° Diurna/Notturna, 90 giorni Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 659,99 – invece di 1099,99

sconto 40% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 4 videocamere In offerta a 169,99 – invece di 309,99

sconto 45% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 3 videocamere In offerta a 134,99 – invece di 249,99

sconto 46% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 1 videocamera In offerta a 55,99 – invece di 99,99

sconto 44% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 2 videocamere In offerta a 99,99 – invece di 179,99

sconto 44% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sicurezza, da interni, plug-in, audio bidirezionale, video HD, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Bianco In offerta a 35,99 – invece di 59,99

sconto 40% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec – Montalatte Power Latte Spume 4000. 500 W. 3 modalità di funzionamento. Capacità: 115 ml. (200 ml & 650 W) In offerta a 42,9 – invece di 49,9

sconto 14% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec – Deumidificatore Big Dry 4000 Expert. Timer 24 h, silenzioso indicatore LED (Nero, BigDry 4000 Expert Connected) In offerta a 110,9 – invece di 144

sconto 23% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Macchina da caffè Cafelizzia 790 Steel Pro per espresso e cappuccino. Manometro, 1350 W, Sistema Thermoblock, 20 bar, Modalità per 1 e 2 caffè, vaporizzatore orientabile, serbatoio da 1,2L In offerta a 87,9 – invece di 109

sconto 19% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Piastra Grill Elettrica Tasty&Grill 2000 Inox. 2000 W, Termosato regolabile 5 livelli, 37,5 x 24,5 cm, Inclode Vassoio Raccogli-grasso, Piastra Antiaderente In offerta a 36,9 – invece di 49,9

sconto 26% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Spremiagrumi (PowerFresh 600 Black) In offerta a 34,9 – invece di 45,9

sconto 24% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Aspirapolvere Pellet Ash CleanerConga PowerAsh 1200 Steel. Adatto per cenere, carbone e segatura, 1200 W, serbatoio in acciaio inossidabile e 20 L. In offerta a 50,9 – invece di 59,9

sconto 15% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Griglia elettrica Rock’nGrill 2000. Rivestimento Antiaderente RockStone, Apertura a 180º, Altezza Regolabile, Superficie cucinata 30×23,5 cm, Include Raccoglitore di Grasso, 2000 W In offerta a 37,9 – invece di 55,9

sconto 32% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Idropulitrice HidroBoost 2400 Home & Car. Speciale per casa e Auto. Accessorio per Il Pavimento, Bottiglia di Sapone e spazzole Speciali per Auto. 2400 W. Flusso 480 l/h. 180 Bar In offerta a 132,9 – invece di 169

sconto 21% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Tasty & Grill 2000 Bamboo Black Piastra Elettrica Potenza 2000 W, Acciaio Inossidabile, Termostato Regolabile, Superficie Grill, Rivestimento RockStone, Lavabile in lavastoviglie In offerta a 35,9 – invece di 48,9

sconto 27% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Forno a vapore Bake&Steam 3000 Combi. 3 in 1 con funzione vapore, convezione e friggitrice ad aria, 30 litri, 7 funzioni di cottura, funzione di autopulizia e 2200 W In offerta a 245,9 – invece di 299

sconto 18% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Piastra a induzione Full Crystal Diamond. 2000 W, potenza e temperatura regolabile e 4 programmi predefiniti. Colore bianco. (Onyx) In offerta a 36,9 – invece di 49,9

sconto 26% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Barbecue elettrica PerfectCountry BBQ con Potenza di 2000 W e Rivestimento RockStone (con Gambe) In offerta a 36,9 – invece di 49,9

sconto 26% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Friggitrice elettrica Cecotec CleanFry Infinity – 1,5 L- 4 L capacità, filtro- OilCleaner, temperatura fino a 190ºC, pentola adatta per lavastoviglie. (3 litri, Nero) In offerta a 48,9 – invece di 57,9

sconto 16% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Deumidificatori (BigDry 2000 Light Black) In offerta a 38,9 – invece di 63,9

sconto 39% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Cecotec Macchina del pane Bread&Co 1500 PerfectCook. Fino a 1,5 kg di pane, 2 resistenze, 15 programmi automatici, 15 ore programmabili e vaschetta lavabile in lavastoviglie. (1 KG) In offerta a 62,9 – invece di 84,9

sconto 26% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).