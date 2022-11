Meross annuncia la prevendita del suo primo accessorio compatibile con Matter

Meross è da tempo parte di CSA (Connectivity Standards Alliance), l’alleanza tra produttori di domotica che ha lanciato ufficialmente ad inizio Novembre lo standard Matter, lanciato e introdotto da Amazon, Apple, Google, Samsung e Zigbee Alliance, mira a ridurre la frammentazione tra diversi fornitori e raggiungere l’interoperabilità tra dispositivi domestici intelligenti e piattaforme Internet of Things (IoT) di diversi fornitori.

L’annuncio ha aperto le porte alla certificazione ufficiale del prodotto per i primi accessori Matter e arriva quando le ultime versioni beta di iOS 16 aggiungono il supporto per la tecnologia. Oggi Meross ha lanciato sul mercato il suo primo Smart Plug mini MSS115 supportato da Matter.

Le mini prese intelligenti di Meross sono note per qualità, affidabilità e stabilità della connessione e sono la serie di prodotti più venduti dell’azienda. Questo è anche il motivo per cui Meross lo ha scelto come primo prodotto supportato da Matter. Al momento della prevendita è stata lanciata solo la versione USA/CA MSS115 e la data di spedizione stimata è il 31 dicembre 2022.

“In qualità di partner del programma di accesso anticipato (EAP) di Alexa e Google, e anche partner di CSA, siamo entrati nello sviluppo di Matter in una fase iniziale e ci impegniamo a rompere le barriere di comunicazione tra diversi marchi e piattaforme”, afferma Danny Xia, il product manager del programma Meross Matter. ‘ continueremo a contribuire alla creazione di un ecosistema più aperto per il mercato globale della casa intelligente con tutti gli altri.

Poiché Matter è un nuovo protocollo con diversi requisiti hardware e software, la maggior parte dei prodotti per la casa intelligente sul mercato non può essere aggiornata per supportare Matter. I normali prodotti Wi-Fi e HomeKit che Meross ha già rilasciato non saranno in grado di integrare Matter con un aggiornamento perché non hanno a bordo una radio Bluetooth necessaria per il commisioning e non si servono di un Hub che funziona da bridge.

Tutti i prodotti Meross attualmente in commercio sono e rimarranno compatibili con Amazon Alexa, Assistente Google e, a seconda dei modelli anche con Apple Homekit e potranno essere visti nelle schermate di Casa su iPhone, Mac e iPad o in quelle di Google e Alexa insieme a quelli che saranno resi compatibili con Matter.