Quasi cinque giorni per avviare Linux con un vecchio processore Intel 4004

Dmitry Grinberg, programmatore e appassionato di hardware, ha condiviso un filmato che mostra l’avvio di Linux e l’esecuzione di comandi su un PC con un Intel 4004, microprocessore prodotto a partire dal 1971, quello che è ritenuto il primo microprocessore nella storia dell’informatica.

Il filmato mostra i tempi biblici prima di poter eseguire qualsiasi comando: solo il boot ha richiesto 4,76 giorni, ed “ls”, il comando per mostrare tutti i file presenti in una directory, ha visualizzato l’elenco dopo 16 ore dall’invio.

Grinberg ha ovviamente avviato il PC senza interfaccia grafica (con il solo prompt dei comandi). Ovviamente la magia del video editing consente di evitare le attese e sembrare che tutto accada in poco tempo.

L’Intel 4004 fu presentato il 15 novembre del 1971 dando così il via alla rivoluzione digitale. Come abbiamo spiegato qui, anche se molte persone non hanno mai visto un microprocessore, i dispositivi sui cui sono basati sono diventati talmente integrati nella nostra vita quotidiana da essere ormai praticamente indispensabili.

I microprocessori sono i “cervelli” all’interno dei computer, server, telefonini, automobili, fotocamere, frigoriferi, radio, TV e moltissimi altri oggetti elettronici di uso quotidiano. La diffusione dei microprocessori è dovuta in gran parte al costante perseguimento da parte di Intel della Legge di Moore, una previsione relativa alla velocità di sviluppo della tecnologia del silicio, in base alla quale la densità dei transistor dei semiconduttori raddoppia approssimativamente ogni 2 anni, incrementando funzionalità e prestazioni e riducendone contemporaneamente i costi.

I dettagli tecici di come Grinberg sia riuscito ad avviare Linux sul nonno di tutti i processori, sono riportati qui.

A differenza dei microprocessori contemporanei, il 4004 includeva anche il controllo dei bus di memoria e di I/O che non sono normalmente gestiti dal microprocessore. Pertanto il 4004 non solo era una CPU completa, ma presentava funzionalità addizionali che normalmente non sono considerate compito della CPU.

Per la storia e altre curiosità sul 4004 fate riferimento a questo nostro articolo.