BLUETTI B300K, nuova batteria di espansione da 2764,8Wh con tecnologia avanzata

Pubblicità Disponibile la nuova batteria di espansione BLUETTI B300K da 2764,8Wh, compatibile con vecchie e nuove stazioni energetiche. Soluzione economica e potente per backup energetici e vita off-grid, a partire da 1.199€. BLUETTI ha presentato oggi il 25 settembre 2024 la nuova batteria di espansione B300K, progettata per offrire soluzioni di stoccaggio energetico flessibili ed economiche. Questa batteria da 2764,8 Wh utilizza tecnologie avanzate per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Caratteristiche principali B300K Struttura interna senza fili: basata su una nuova generazione di struttura ID, riduce il rischio di guasti interni e ottimizza lo spazio, migliorando la compattezza, la stabilità e la resistenza agli urti.

Compatibilità retroattiva e futura: la B300K è compatibile sia con le vecchie che con le future stazioni di energia BLUETTI, facilitando l’aggiornamento dei sistemi.

Celle avanzate LiFePO₄: offrono oltre 4000 cicli fino all’80% di capacità, con una durata superiore a 10 anni, aumentando del 15% rispetto ai modelli precedenti.

Porta USB integrata: la batteria funziona anche come power bank per le emergenze.

Facile installazione: grazie ai fori preforati, può essere montata facilmente su pareti o installata in un camper. Per gli utenti BLUETTI già esistenti, la B300K è compatibile con stazioni come AC200L, AC200MAX, AC300 e AC500, e può essere utilizzata insieme ad altre batterie come B210, B230, B300 e B300S. Questa batteria consente di aumentare la capacità energetica a un costo inferiore rispetto alla sostituzione del sistema completo. Ad esempio, combinando la AC200L con la B300K, è possibile far funzionare un frigorifero da 150W per 24,7 ore, ben 13,5 ore in più rispetto alla sola AC200L. Per i nuovi utenti, la B300K offre una soluzione di backup energetico affidabile ed economica. I kit di alimentazione B300K sono ideali per campeggio, viaggi in camper, vita off-grid o applicazioni agricole. I primi acquirenti possono usufruire dei seguenti sconti speciali. B300K 2764,8Wh = 1.099 euro

AC200L + B300K: 4812,8Wh/2400W = 2.499 euro

AC300 + B300K: 2764,8Wh/3000W = 1.898 euro

AC300 + 2*B300K: 5529,6Wh/3000W = 3.097 euro BLUETTI è un’azienda tecnologica attiva nel settore dell’energia pulita, impegnata a promuovere un futuro sostenibile con soluzioni energetiche verdi ed economiche per l’uso interno ed esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI si propone di portare energia a 1 milione di famiglie africane in aree senza accesso alla rete elettrica. L’azienda è presente in oltre 110 paesi e regioni, riconosciuta per la sua innovazione e attenzione alle esigenze dei clienti.

