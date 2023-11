Rasatura ed epilazione al top con gli sconti Black Friday di Braun

Braun è tra i protagonisti del Black Friday, una delle giornate più attese (quest’anno cade il 24 Novembre) per dedicarsi allo shopping a prezzi super vantaggiosi, e proprio su Amazon ha deciso di lanciare le offerte su alcuni dei suoi prodotti per la rasatura e l’epilazione elettrica.

Di seguito l’elenco dei prodotti che potete comprare in sconto per l’occasione, alcuni dei quali – ove indicato – si possono provare entro una finestra temporale di 100 giorni per il reso con rimborso completo (quindi valutabile come idea-regalo per Natale, dando così a chi lo riceve il tempo di provarlo e, nel caso non fosse soddisfatto, di renderlo indietro acquistando qualcos’altro).

SILK EXPERT PRO 5

Epilatore a luce pulsata per la rimozione permanente dei peli visibili, veloce, efficiente e delicato sulla pelle, presenta due diverse modalità di utilizzo: a scorrimento veloce, consente di trattare zone più estese come gambe e braccia scorrendo sulla pelle emettendo i flash di continuo senza staccare il dito dal pulsante; e di precisione, consigliata per trattare le zone più piccole o sensibili, in quanto emette un singolo impulso.

C’è anche una testina di precisione aggiuntiva utile per trattare con precisione tutte le zone, anche quelle di piccole dimensioni o difficili da raggiungere come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini.

Per questo prodotto è attiva l’iniziativa “Provalo per 100 giorni. Soddisfatti o rimborsati”.

SILK-EPIL 9 FLEX

Epilatore con testina completamente flessibile, può adattarsi alle curve del corpo e raggiungere al meglio anche i punti più difficili. Dentro c’è la tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta – fino a 0,5 mm – e lasciando la pelle liscia fino a 4 settimane.

Grazie all’impugnatura antiscivolo ci si può depilare facilmente anche sotto la doccia e attraverso tecnologia SensoSmart ci si assicura che venga applicata la giusta pressione.

Gli accessori inclusi permettono una completa routine di esfoliazione ed epilazione sia per il viso sia per il corpo comodamente da casa.

Anche qui è attiva l’iniziativa “Provalo per 100 giorni. Soddisfatti o rimborsati”.

SERIES 9 PRO+

È il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun: fiore all’occhiello è il sistema di rasatura con testina ProComfort che prepara alla rasatura e riduce il numero di passate. Questa componente infatti è progettata per massaggiare delicatamente la barba e liberare i peli sotto la pelle, rendendo tutto il processo più veloce e senza fastidi.

È inoltre completamente impermeabile, permettendo quindi di radersi anche sotto la doccia.

In dotazione è presente la custodia PowerCase per comode ricariche in viaggio e un’autonomia di sei settimane di rasatura.

BT9

Regolabarba con lama ProBlade, taglia anche i peli più difficili: infatti rispetto alle lame convenzionali con un angolo di rasatura di 66°, il suo design con angolo 48° rende le lame più affilate del 35%, promettendo un taglio ancora più veloce.

È presente poi la tecnologia AutoSense che promette uniformità qualsiasi sia la barba e grazie all’impiego di nuovi cuscinetti a sfera, è in grado di ridurre l’attrito della lama portando a calore minore.

Inoltre questo modello è quello che offre maggiore autonomia dell’intera linea (180 minuti di durata con una sola ricarica).

RIFINITORE ALL-IN-ONE 7

Anche questo rifinitore presenta la nuova lama ProBlade e la tecnologia AutoSense, e in dotazione ci sono 17 accessori per ogni stile, permettendo di sfumare barba e capelli, rifinire i dettagli e regolare anche i peli delle sopracciglia, orecchie, naso e corpo.

BODY GROOMER 5

Questo rasoio per il corpo usa la testina Foil che promette una rasatura delicata sulla pelle anche delle aree più sensibili, il tutto in un’autonomia di 100 minuti con una sola carica.

SERIES XT5

Questo rifinitore regola e rifinisce con la nuova lama 4D che grazie alla zona di taglio 2 volte più grande e fori più ampi permette una migliore presa sul pelo. In dotazione una stazione di ricarica e una comoda pouch porta accessori.

