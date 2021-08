Razer Project Hazel cerca tester per la super mascherina

La mascherina Project Hazel di Razer è un passo più vicina a diventare un prodotto acquistabile. La società ha annunciato un nome definitivo per la sua mascherina facciale, adesso nota come Razer Zephyr. Potete registrarvi per testare il dispositivo prima della data di rilascio prevista entro la fine dell’anno.

Anche tra i prodotti Razer, la mascerina Zephyr ha avuto un ciclo di sviluppo molto lungo e ben visibile. La società ha annunciato per la prima volta Project Hazel al CES 2021, promettendo una maschera facciale altamente tecnologica con illuminazione RGB integrata e un sistema di filtraggio dell’aria attivo che Razer ha affermato essere efficace quanto una maschera N95.

A marzo il CEO di Razer Min-Liang Tan ha rivelato che il produttore di accessori stava portando avanti i piani per produrre la mascherina, come ricorda Engadget, dichiarando che riteneva ci sarebbe stato ancora un mercato per Project Hazel, anche con l’avanzare dei vaccini.

Vista per la prima volta al CES 2021, da allora Razer ha aggiunto l’illuminazione interna e una guarnizione facciale in silicone. La società afferma anche che l’ultima iterazione di Zephyr è efficace al 99% nel filtrare i batteri. L’unico dettaglio che Razer deve ancora rivelare è quello relativo al prezzo. Se volete testare la mascherina questo è il collegamento da cui partire.

A luglio Razer ha lanciato le cuffie Barracuda X progettate per giocare su più dispositivi, mentre a fine giugno è arrivato il controller Razer Kishi per iPhone con supporto per i videogiochi in streaming di Xbox Game Pass Ultimate. Tutte le notizie e le recensioni di macitynet dedicate ai prodotti marchiati Razer sono disponibili da questa pagina.

