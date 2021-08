Apple Car, un team in Corea del Sud cerca partner

Un team di dipendenti Apple che si occupano del progetto Apple Car, in precedenza noto anche come Project Titan, si troverebbe in Corea del Sud per discutere con aziende locali quali LG, SK Group e altre ancora delle ambizioni della Mela nel settore automotive ed eventuali opportunità commerciali. A riferirlo è il taiwanese DigiTimes citando non meglio sue precisate fonti secondo le quali alcuni dipendenti di Apple avrebbero visitato LG e SK Group, quest’ultima un conglomerato che vanta attività nel settore chimico, petrolifero, industrie del settore energetico e altri ancora.

Il sito taiwanese riferisce che il viaggio dei dipendenti del team Apple Car è parte di sforzi intesi a trovare partner per la catena di approvvigionamento di Apple Car. Cupertino è alla ricerca di nuovi fornitori e partner commerciali da coinvolgere nel lancio del suo veicolo a guida autonoma.

A fine luglio è LG Electronics e Magna International (il più grande produttore di autoveicoli conto terzi) hanno firmato l’accordo che istituisce una joint venture tra le due aziende, un patto dietro al quale secondo vari osservatori potrebbe esserci Apple e Apple Car. Il CEO della nuova joint venture è Cheong Won-su, ex e vice presidente e capo di LG Vehicle component Solutions Company’s Green Business, che vanta quasi un decennio con Daewoo Motors R&D.

Indiscrezioni che arrivano da un diverso report di The Korea Times citano un dirigente senior secondo il quale i funzionari di Apple si trovano in Corea del Sud per cercare partner commerciali nell’ambito di attività legate ai veicoli elettrici. Secondo questo dirigente, le trattative sarebbero “ancora nelle prime fasi”.

Ad aprile di quest’anno è circolata una voce secondo la quale Apple avrebbe intenzione di fare un annuncio specifico su Apple Car entro 6 mesi; a dirlo non è uno dei leaker più o meno affidabili che ruotano intorno all’universo della Mela ma Dan Ives, analista e attento osservatore di Wedbush Securities.

