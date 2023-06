Le app di watchOS 10 sfrutteranno meglio il display di Apple Watch Ultra

Tra le novità che Apple dovrebbe presentare alla conferenza sviluppatori (WWDC) del 5 giugno, c’è anche la prima versione preliminare del futuro watchOS 10.

La futura versione di watchOS, è prevista con maggiore attenzione ai widget e altri elementi dell’interfaccia utente.

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che tra le peculiarità di watchOS 10 sono previste ottimizzazioni per sfruttare meglio il display degli Apple Watch più grandi e quindi di Apple Watch Ultra.

“Apple sta rinnovando tutte le app principali di Apple Watch per Apple Watch Ultra”, scrive Gurman, parlando di “nuovi design per sfruttare i display più grandi di Apple Watch Ultra e watch più grandi”.

Il mancato sfruttamento del display leggermente più grande è qualcosa di cui gli utenti si sono lamentati da quando l’Ultra è stato presentato, e Apple stessa non ha ottimizzato molte app di serie e quadranti per sfruttare a fondo la maggiore disponibilità di pixel (quasi il 27% più ampio di Apple Watch SE). Tra le peculiarità di Apple Watch Ultra, il display è più grande, con una luminosità fino a 2000 nit: il doppio rispetto a ogni altro Apple Watch. Si legge benissimo anche in pieno sole ed è sempre attivo, permettendo di tenere sott’occhio le informazioni importanti. In più, l’esclusivo quadrante Wayfinder offre una bussola che può guidare l’utente in tempo reale e la modalità Notte che migliora la visibilità con poca luce.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di tutto quello che Apple dovrebbe presentare.