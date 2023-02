Samsung, ufficiale la nuova serie Galaxy S23

Samsung Electronics ha presentato Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23, ultime varianti premium degli smartphone Samsung Galaxy.

L’azienda sudcoreana riferisce che la fotocamera di Samsung Galaxy consente di realizzare “video di livello cinematografico”, grazie alla funzione Nightography perfezionata.

Galaxy S23 Ultra vanta un sistema di fotocamere più avanzato, secondo il produttore pensato “per qualsiasi condizioni di luminosità” e progettato “per restituire un livello di dettaglio incredibile”.

Le funzionalità Nightography migliorate trasformano il modo in cui la serie Galaxy S ottimizza foto e video in un ampio ventaglio di condizioni ambientali.

Il rumore visivo, che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, viene corretto grazie a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’AI in grado di esaltare i dettagli dell’oggetto e i toni cromatici.

Il produttore evidenzia per Galaxy S23 Ultra (qui i dettagli) un nuovo sensore “200MP Adaptive Pixel”, in grado di sfruttare il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione (con opzioni di output da 200MP, 50MP e 12MP).

La serie Galaxy S23 (qui i dettagli) introduce l’autofocus rapido e la prima fotocamera Galaxy Super HDR per selfie, che segna il passaggio da 30 fps a 60 fps per immagini frontali e video “più nitidi”.

Un’app denominata Expert RAW (disponibile Samsung Galaxy) consente di riprendere immagini “in stile reflex” e modificarle in RAW e JPEG.

Gli utenti possono sperimentare l’arte fotografica con esposizioni multiple con le impostazioni Astrofoto all’interno dell’app Samsung Camera o con l’app Expert RAW. Utile l’app Controller Fotocamera della serie Galaxy Watch5, con nuove funzionalità di zoom con cui gli utenti possono realizzare scatti inquadrati direttamente dal polso.

Sul versante CPU, il produttore riferisce di una micro architettura CPU di nuova concezione che promette di aumentare le capacità di elaborazione della serie Galaxy S23 di circa il 30% rispetto alla serie Galaxy S22.

L’architettura NPU è stata ottimizzata del 49% per bilanciare prestazioni e potenza, e utilizzan un algoritmo AI per aiutare gli utenti a scattare foto e video.

Uno dei miglioramenti più significativi della serie Galaxy S23 è la GPU ottimizzata, che – a detta del produttore – è circa il 41% più veloce rispetto alla serie Galaxy 22.

Samsung riferisce che Galaxy S23 Ultra è predisposto per supportare il ray tracing in tempo reale e che il sistema di raffreddamento a camera di vapore di Galaxy, di dimensioni maggiori e in dotazione a ogni modello della serie Galaxy S23, consente di immergersi in una maratone di gaming senza rallentamenti.

La nuova serie è stata realizzata impiegando un numero ancora maggiore di materiali riciclati rispetto alla serie Galaxy S22, in particolare alluminio pre-consumo e vetro riciclati, plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse, serbatoi per l’acqua e bottiglie in polietilene tereftalato (PET).

La nuova serie S è la prima commercializzata con il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 che prometee maggior durata, ed è progettata per contenere in media il 22% in più di materiali riciclati pre-consumo. Ogni smartphone Galaxy S23, inoltre, è disponibile con una confezione dal design rinnovato, realizzata con il 100% di carta riciclata.

Disponibilità e prezzi

La serie Galaxy S23 è disponibile in quattro colorazioni opache ispirate alla natura: Phantom Black, Cream, Green e Lavender. I dispositivi aranno disponibili a livello globale a partire dal 17 febbraio 2023

Galaxy S23 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo di listiono di €979

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo di listino di €1.039

Galaxy S23+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo di listino di €1.229

nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo di listino di €1.349

Galaxy S23 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.479

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.659

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo di listino di €1.899