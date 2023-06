Reality Pro, probabile produzione in serie da ottobre

Il visore AR/VR di Apple che un po’ tutti prevedono sarà presentato in occasione della WWDC del 5 giugno (annuale conferenza sviluppatori), sarà prodotto in serie a partire da ottobre e la distribuzione vera e propria partire da inizio dicembre.

A riferirlo è la banca di investimenti Morgan Stanley, affermando che Apple mostrerà il visore alla WWDC23, presenterà in questa occasione anche i relativi strumenti di sviluppo (come è ovvio che sia: si tratta pur sempre un evento dedicato agli sviluppatori) con tanto di App Store dedicato.

“Pur prevedendo che il visore AR/VR di Apple sia svelato la prossima settimana, nostre verifiche presso la catena di approvvigionamento lasciando intendere che la produzione in serie non partirà fino a ottobre 2023, con la generale disponibilità molto probabilmente prima delle vacanze di dicembre”, riferisce Erik Woodring, analista di Morgan Stanley specializzato in Apple, in una nota ottenuta dal sito Macrumors.

Secondo Woodring, la filiera di Apple si sta preparando ad assemblare tra i 300.000 e i 500.000 visori per il 2023. Come già emerso da voci circolate in precedenza, il visore è previsto un prezzo di partenza alto, circa 3000$, e secondo l’analista i

margini lordi per Cupertino saranno inizialmente “vicini al punto di pareggio”. Le prime specifiche trapelate sui display, sembrano intanto essere di altissimo livello.

Morgan Stanley riferisce intanto un’altra indiscrezione circolata nelle settimane passate e cioè che Apple presenterà il MacBook Air da 15″. Non è chiaro se questa voce è corroborata da ulteriori fonti o se l’analista si limita a citare rumor già circolati in precedenza.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di tutto quello che Apple dovrebbe presentare.

