Recensione Creative Aurvana Ace 2, auricolari innovativi in stile steampunk

Pubblicità

La prima cosa che si nota nell’uso delle nuove Creative Aurvana Ace 2 è senza dubbio il look, intrigante e originale, per poi però scoprire che la tecnologia utilizzata per la riproduzione del suono è del tutto nuova e davvero promettente.

Le abbiamo provate per voi, ecco com’è andata.

Steampunk nel look, e anche un po’ nell’anima

Per chi non lo conosce, lo Steampunk è una cultura (o sottocultura, dipende dai punti di vista) che immagina un mondo parallelo, ambientato in un futuro-passato dove la tecnologia ha preso una piega molto diversa da quella che conosciamo.

Il motore principale di tutto è il vapore, la meccanica, l’uso esagerato del metallo, in uno stile tipicamente vittoriano, dove la magia spesso esiste ma è trattata come un tipo di tecnologia.

Nel cinema l’abbiamo visto nel film “Macchine mortali” (ambizioso ma sfortunato) mentre in TV il mondo si è inchinato alla bellezza della serie TV “Arcane”, e ovviamente nei libri e nei fumetti lo stile ha abbracciato moltissime opere, a partire da Jules Verne e H. G. Wells sino ai vari James Blaylock e Tim Powers.

Non sappiamo se sia voluto, ma il look delle Creative Aurvana Ace 2 richiama proprio lo spirito Steampunk, con una culla semitrasparente che lascia intravedere un po’ della tecnologia, rendendola allo stesso tempo più chiara e più misteriosa, ma anche in un interno di plastica cromata color oro rosa, ripreso poi anche in diversi dettagli delle cuffie.

Fuori dalla scatola

All’interno della scatola trovano posto le cuffie, riposte dentro la culla di ricarica, un cavo USB-C/USB-A, i gommini di riserva e un piccolo libretto di istruzioni, reso perlopiù futile dall’App che è chiara e semplice.

La culla, a sviluppo orizzontale, misura 64,7 x 49,1 x 26,9 mm ed è realizzata esternamente in plastica semitrasparente opaca, senza angoli scomodi. La parte interna è realizzata in plastica lucida colore oro rosa (è disponibile un solo colore), con un sistema di alloggio delle cuffie che si posizionano al contrario (con i gommini nella parte esterna, per cui serve ruotare gli auricolari),

La parte inferiore ospita il connettore USB-C, un pulsante per il reset e una piccola spia LED per l’indicazione dello stato di ricarica. La culla pesa 37.2 g mentre i due auricolari pesano, ognuno, 4.7 g: in pratica sono entrambi molto leggeri e non si sentono neppure una volta indossati, così come la culla che sta bene in tasca dei pantaloni senza ingombrare o disturbare.

Le cuffie funzionano anche senza App, il pairing si esegue dal pannello Bluetooth di iPhone e Android (oltre che Mac e PC), tuttavia con l’App (per smartphone, ma anche per computer) si sbloccano diverse opzioni, oltre alle possibilità di personalizzazione e sarebbe un peccato non usarla.

Che cosa significa xMEMS?

Una delle novità più importanti presenti in questo modello di cuffie è senza dubbio la tecnologia usata al suo interno per la riproduzione della musica. Nel dettaglio si tratta di una tecnologia ibrida, composta da altoparlanti senza diaframma, chiamati appunto xMEMS dal nome dell’azienda che li produce, e da un woofer dinamico da 10 mm.

La tecnologia xMEMS in pratica usa una sottile membrana al silicio, che vibra convertendo il segnale elettrico in un segnale audio (la spiegazione è volutamente sommaria): questo sostituisce il classico sistema con magneti e diaframma presente in quasi tutte le cuffie.

La tecnologia xMEMS permette di ridurre lo spazio necessario alla generazione del suono ma allo stesso tempo di essere molto più precisa, data la rigidezza della membrana, nelle frequenze medie e alte, lasciando quelle basse ad un più tradizionale sistema a driver dinamico.

Questo comporta un maggiore spazio per altri componenti, come ad esempio le batterie, o altri dettagli che con il tempo emergeranno, e sostanzialmente una nuova strada da sperimentare per tutti i brand, per la quale Creative si è fatta pioniera.

Full Optional

Creative Aurvana Ace 2 si presentano con una nutrita serie di funzioni all’interno, ideali anche per gli utenti più esigenti: pur non avendo funzionalità come l’audio spaziale o i sensori di prossimità (che mettono in stop la musica quando non sono indossate) le cuffie arrivano con 6 ore di autonomia continua e 24 non continua (con la ricarica della culla, che tra l’altro ha anche la possibilità di essere caricata ad induzione).

Oltre a questo, Bluetooth 5.3, Qualcomm APTX (incluso aptX Lossless) per la compressione dell’audio oltre a SBC e AAC, oltre a LE Audio (ma con un trasmettitore supplementare da acquistare a parte), funzioni che si attivano con Android compatibili, mentre iPhone è limitato al sistema AAC.

Sei microfoni in totale che si occupano della gestione della riduzione del rumore in ascolto e in telefonata, oltre ovviamente all’input audio.

La riduzione del rumore è definita in tre stati: passiva, ANC adattivo o Modalità ambiente. A parte la prima, le altre due lavorano abbastanza bene, anche se nel traffico diversi rumori passano: le frequenze più base come un autobus possono essere eliminate, mentre una voce riesce a passare, anche se non si distinguono le parole.

Buona invece la riduzione del rumore durante la chiamata, il che ne fa un ottimo paio di auricolari adatti non solo per la musica.

Creative Aurvana Ace 2: con l’all è meglio

Come abbiamo sottolineato, l’uso stretto delle Creative Aurvana Ace 2 non necessita dell’App a supporto, ma ovviamente è largamente consigliata. L’App permette di monitorare lo stato della batteria, definire lo stato dell’ANC (anche se questo può essere modificato anche dai comandi touch) e regolare l’equalizzatore.

L’equalizzatore è gestibile in tre modi: usando i preset presenti (anche se la voce in alto è un po’ piccola), modificandoli a mano libera toccando e trascinando le due manopole presenti oppure lavorando con i cursori Alti e Bassi in basso nella schermata.

Dare un voto al sistema di equalizzazione è arduo: da un lato, l’equalizzazione di fabbrica è molto buona, grazie alla ricchezza di particolari data dalla tecnologia xMEMS, dall’altro la personalizzazione incide veramente poco nel suono, che ripetiamo resta buono ma poco adattivo.

Anche dal punto di vista dei comandi presenti sulle cuffie, che rispondono al doppio tocco, a quello triplo o prolungato, e che si possono personalizzare proprio dall’app, spesso sono imprecisi e serve ripetere il tocco per attivarli e probabilmente la cosa è dovuta alla superficie ridotta per il pulsante.

Steampunk nell’anima

Durante il periodo di prova abbiamo usato le cuffie soprattutto all’aperto, anche se con il caldo dell’estate Milanese si sono fatte apprezzare anche per qualche sessione alla scrivania, come ad esempio nella redazione di questo articolo.

La tecnologia xMEMS è stata una piacevole scoperta, il suono è ricco, corposo e vellutato, che forse manca di una impronta leggermente più decisa nelle tonalità più basse, ma bilancia il tutto con un dettaglio importante nelle frequenze medie e alte, e in particolare nelle voci di alcuni brani.

La prova è stata effettuata con un iPhone 13 Pro e Spotify, su brani di tutti i tipi: abbiamo spaziato dalla riscoperta di alcuni brani dei Roxette sino ad adattamenti più spinti dei Metallica, passando per le note più morbide dei Dire Straits sino alla colonna sonora della serie TV Arcane (come non ascoltarla con queste cuffie?) e una carrellata di alcuni brani dei Two Step From Hell.

Sostanzialmente, abbiamo cercato di coprire diversi stili musicali, per capire dove si posizionano meglio le Creative Aurvana Ace 2: pur non potendo offrire, per ovvie ragioni, un parere definitivo, possiamo azzardare al fatto che le cuffie si sposano bene su brani ricchi di strumenti e con voci all’altezza, soprattutto femminili.

Il picco di qualità l’abbiamo avuto su alcuni brani dove la musica sinfonica era protagonista, ma accompagnata da una voce femminile, anche se come detto i bassi non erano perfetti, per il resto abbiamo apprezzato molto la resa su traccie così complesse e articolate.

Le cuffie si sono comportate molto bene anche nella musica Pop e sui brani più spinti dei Metallica, tutti ascoltati con l’equalizzazione piatta di Spotify, puntando solo su quella di fabbrica. Non rendono ovviamente come un paio di cuffie da camera, ma sono perlopiù molto buone quando si usano all’esterno.

Non è mancata neppure una sessione di Audiolibri e Podcast, dove abbiamo apprezzato il dettaglio delle voci: anche qui è emersa una predilezione per le voci femminili, che sembrano stare più comode nello spettro audio delle cuffie, con dettagli che emergono più chiari rispetto a quelle maschili, ma parte di questo giudizio è viziato dal fatto che le voci maschili sono tipicamente meno ricche della controparte.

Conclusioni

In un mercato difficile come quello degli auricolari true wireless, dove spesso la diversificazione è più una operazione di marketing che altro, le Creative Aurvana Ace 2 si presentano con un look molto originale (ed evocativo per chi ama il genere) e una tecnologia innovativa che, come indicato, potrebbe aprire la strada ad una nuova generazione di cuffie.

Il prezzo non è proprio popolare, ma neppure dei più alti e per qualcuno che vuole qualità, design e un prodotto importante, senza doversi svenare, il compromesso ci sembra giusto, anche se serve ammetterlo, con Android si hanno vantaggi maggiori,specie per gli utenti più attenti.

Pro:

• Look particolare e intrigante

• Tecnologia interessante e innovativa

• Ottima resa nell’ascolto e nella telefonia

• Lunga durata delle batterie

Contro:

• Comandi touch da rivedere

• L’equalizzazione non incide molto

Prezzo:

• 149,99 €

Creative Aurvana Ace 2 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente (e anche con un piccolo sconto) presso Amazon.it

Sto caricando altre schede...