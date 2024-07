Apple Music ora permette ad artisti ed etichette discografiche di monitorare i passaggi in radio

Pubblicità

Apple ha predisposto una nuova funzionalità in Apple Music di particolare interesse per artisti e case discografiche. Le etichette discografiche possono visualizzare quando e dove il brano di un proprio artista viene passato su oltre 40.000 stazioni radio in più di 200 nazioni e aree geografiche nel mondo.

Lo riferisce il sito 9to5Mac citando a sua volta quanto riportato sul sito iTunes Connect, con indicazioni su come interpretare analytics e statistiche varie, e come ottenere maggiori informazioni sulla messa in onda di un brano grazie a “Apple Music for Artists” (la piattaforma della Casa di Cupertino che permette ai musicisti di saperne di più sui loro dati musicali sulla piattaforma di streaming).

L’Apple Music Partner Program offre dettagli dai quali ricavare “una visione globale” dei passaggi in varie nazioni, catalogate per mercati, fascia oraria, stazione, artista, brano, permettendo anche di creare report sulle diffusioni radiofoniche, accedere ad API dedicate (“Radio Spins”) e un nuovo tool per il web.

Dopo avere distribuito un brano sulla piattaforma (es. mediante un distributore digitale), Apple mette a disposizione una pagina artista alla quale è possibile accedere con un Apple ID; nella pagina in questione è possibile indicare la biografia, caricare foto, brani pubblicati, playlist… è in altre parole l’identità dell’artista sulla piattaforma. Dalla pagina in questione è possibile accedere a dati sugli ascolti (es. fasce di età, dati geografici, i brani maggiormente aggiunti nelle playlist, accesso ai dati d Shazam, ecc.), elementi che permettono di migliorare la propria strategia di comunicazione, promozione e ottenere visibilità.