Recensione hard disk rugged SanDisk G-Drive ArmorATD, dati sempre al sicuro

Le soluzioni di archiviazione esterna sono molteplici, ognuna pensata per una specifica situazione: SanDisk G-Drive ArmorATD è per chi opera in mobilità spinta, laddove non ci sono scrivanie ma più spesso sassi, sabbia o erba.

Ecco perché il punto di vista di una soluzione ad hoc deve essere diverso e lo stesso vale per il giudizio.

Alle volte capita

Non sempre per carità e magari a qualcuno più fortunato non è mai capitato: a noi è successo sulle scale, il disco è caduto e si è fatto una decina di gradini rimbalzando e chi scrive vedeva in quei momenti bolle di Gigabyte di dati perdersi ad ogni rimbalzo, dato che non avevamo fatto in tempo a fare il backup di tutto il contenuto del disco.

Succede, certo, e spesso non è neppure colpa di qualcuno: ma perdere i dati per una rottura fisica del disco è una cosa dannatamente seccante.

Ed è probabilmente quello che avevano in testa i progettisti di SandDisk (marchio di Western Digital) quando hanno pensato al nuovo SanDisk G-Drive ArmorATD, una soluzione specificatamente pensata per proteggere i dati dalle avversità del tempo e del luogo e dalla impacciataggine degli utenti.

Il disco infatti è resistente a pioggia, polvere e schiacciamenti sino a 453 Kg, con inoltre una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto, fattore non da poco considerando l’ambito operativo per cui è progettato.

Un carro armato, ma casual

In realtà a prima vista il SanDisk G-Drive ArmorATD non sembra un vero e proprio carro armato: fuori dalla scatola in cartone con una anima in plastica che contiene anche i cavi, il disco si presenta con una parte solida con superficie satinata e il logo “G” che emerge chiaro sopra.

Tutto attorno una gomma di colore grigio che avvolge le parti sporgenti, lasciando libera la superficie superiore e inferiore, probabilmente per migliorare la dissipazione del calore.

Nella parte posteriore trova posto il connettore USB-C (USB 3.1 Gen 1) che volendo quando non in uso, può essere protetto da una patella in gomma pieghevole (utile per impedire l’ingresso dell’acqua nel connettore) e un piccolo LED di colore bianco che indica il funzionamento.

Il collegamento avviene tramite un cavo USB-C/USB-C incluso nella confezione, accompagnato da uno USB-C/USB-A per i computer più datati o per chi usa il disco con un HUB (come il WD_BLACK D50 Game Dock di Western Digital).

Come funziona

Il SanDisk G-Drive ArmorATD è sostanzialmente un disco meccanico USB-C che funziona, ovviamente, sia con macOS che con Windows: diversamente da quanto siamo abituati, però, il disco arriva formattato in Mac OS esteso (journaled), situazione ottimale per gli utenti Mac, mentre quelli Windows possono utilizzare il disco ma necessitano di una formattazione (in NTFS o meglio ExFAT).

L’unità, lo diciamo subito, non è velocissima: anche a confronto con modelli della stessa famiglia, come il WD My Passport 2019 (che offre gli stessi tagli di spazio) la velocità rilevata è minore.

Seppure la casa madre dichiari sino a 140 MB/s, con noi difficilmente è arrivato a toccare i 100: c’è però da dire che questo disco nasce, come da premessa, per un utilizzo diverso da quello da scrivania.

Qui non ci si fa problemi a metterlo in fondo alla borsa, assieme alla macchina fotografica e al computer, senza perderci tante attenzioni nel caso lo zaino prenda la pioggia o per caso sbatta quando lo mettiamo a terra.

Il WD My Passport 2019 difficilmente supererebbe queste prove, che invece sono solo formalità per il SanDisk G-Drive ArmorATD: e se qualcuno ha bisogno di velocità non sono i 40 MB/s di differenza a determinare la scelta, perché il modello SSD Portatile SanDisk Extreme Pro è decisamente più performante (circa 9 volte di più) grazie alla memoria a stato solido, ma che con un taglio simile costa più del doppio e, comunque, arriva solo sino a 4 TB (qui invece si arriva a 5 TB).

Le dimensioni sono quelle di un disco da 2,5″ corazzato, quindi 130,05 x 87,12 x 21 o 30 millimetri per un peso che varia da 230 a 350 grammi, a seconda della quantità di spazio inclusa.

Sta comodamente sulla scrivania e nelle borse per computer, e tutto sommato anche in quelle non per computer, seppure la versione da 4 o 5 TB è più importante e necessita di un volume e di un peso maggiore.

Considerazioni

Nell’uso quotidiano, il disco è una normale unità di archiviazione con un volume che varia da 1 a 5 TB, dove possiamo mettere foto, video, disegni, file di Office, interi archivi di Lightroom, raccolte di RAW, backup di Time Machine o di altre utility simili, come Get Backup Pro 3, musica e qualunque altro file necessitiamo.

Essendo un disco meccanico non è adatto all’archiviazione di dischi immagine per la virtualizzazione, ma può ospitarli come copia di sicurezza, e il connettore USB-C è una manna perché funziona oggi in pratica con tutti i Mac e gran parte dei PC recenti.

La scelta della formattazione in macOS Esteso va bene, ma se avete a che fare con altri utenti per lo scambio di file, il formato ExFAT forse è il migliore.

Unico appunto, a voler essere pignoli, è che la gomma è porosa, il che è molto comodo nella presa anche con mani sporche, perché non scivola, ma tende a raccogliere la polvere se appoggiato in zone non particolarmente curate.

Il prezzo è un po’ alto, se consideriamo la concorrenza, ma in linea con altre soluzioni “Rugged” pensate per l’utilizzo più estremo: se usate il disco come sistema di archiviazione o backup solo da scrivania questa unità sarebbe uno spreco, meglio una delle soluzioni sopra citate, mentre se avete la necessità di trasportare grandi quantità di dati senza paura, qualunque sia la strada, l’investimento ne vale la pena.

Pro:

• Non teme la mobilità estrema

• L’USB-C è comodo

Contro:

• La velocità è contenuta

• La gomma è porosa e attira la polvere

Prezzo:

• 122,99 € (SanDisk G-Drive ArmorATD 1 TB)

• 164,99 € (SanDisk G-Drive ArmorATD 2 TB)

• 220,99 € (SanDisk G-Drive ArmorATD 4 TB)

• 245,99 € (SanDisk G-Drive ArmorATD 5 TB)

SanDisk G-Drive ArmorATD è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it