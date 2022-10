Stufetta elettrica da tavolo da 500 Watt in sconto

Dite pure addio a mani e piedi congelati a casa o in ufficio: con una stufetta elettrica da tavolo li tenete a caldo e al momento cen’è perfino una in sconto.

Sono tanti i punti di forza di questo modello, a partire dal fatto che è altamente compatta e portatile: misura infatti all’incirca 26 x 25 x 10 centimetri, quindi può riscaldare un ambiente di 21-30 metri quadri ma, soprattutto, può funzionare egregiamente come stufetta per scaldare le mani e i piedi quando si studia in camera o si lavora al computer in ufficio.

La potenza infatti è di 500 Watt, sufficienti per portare la temperatura dell’aria mossa da una ventola a 7 pale in circa 10 minuti, mantenendola costante per tutto il tempo che lo si desidera. In questo modo mani e piedi resteranno al caldo, garantendovi un comfort superiore a quello di qualsiasi guanto o bagnarola.

Esteticamente è anche bella da vedere, grazie alle morbide linee e al design minimalista. Sul retro presenta una maniglia con cui prenderla con una mano con facilità, e sulla facciata frontale, quella da cui fuoriesce l’aria riscaldata, è presente una griglia anti-scottatura, in modo da evitare danni in caso di contatto.

Per prevenire anche possibili incidenti causati da bambini e animali ci sono anche alcuni sensori che collaborano col termostato integrato per far sì che la stufetta si spenga da sola in caso di surriscaldamento o se dovesse cadere o ribaltarsi.

E’ per altro molto facile da controllare e gestire perché l’accensione e lo spegnimento si ottengono pigiando l’interruttore incassato sul lato superiore.

Chi intende acquistare questa stufetta elettrica portatile al momento come dicevamo la trova in sconto del 30%: anziché 31,65 euro la può quindi pagare 22,15 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.