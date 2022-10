Arriva in Italia lo spazzolino intelligente Oral-B iO10 con iOsense

Oral-B iO10 è arrivato in Italia: una delle novità assolute di questo spazzolino da denti – di cui vi avevamo già parlato in occasione della sua presentazione avvenuta prima alla fiera di Las Vegas e poi a quella di Barcellona – è data dalla presenza di iOsense, un dispositivo che fa uso delle tecnologie di intelligenza artificiale per guidare la spazzolatura in tempo reale trasformando ogni sessione di igiene orale in un’esperienza più che personalizzata.

Quel che fa è praticamente fornire consigli mirati per svolgere al meglio la pulizia orale ed ottenere così gengive e denti più sani. Il timer e l’orologio Wi-Fi integrati segnalano il tempo ottimale da dedicare allo spazzolamento dei denti, le luci segnalano invece tutte le aree all’interno della bocca evitando di lasciare zone scoperte; infine l’app Oral-B, grazie alla mappatura 3D dei denti, monitora l’efficacia della propria tecnica di spazzolamento e fornisce consigli al termine di ogni sessione di pulizia, aiutando l’utente a raggiungere gli obiettivi che si è preposto.

Non mancano poi il display a colori per navigare tra le varie funzioni e il sensore di pressione che avvisa quando c’è una sovrapressione. Inoltre la base dello spazzolino iOsense, oltre ad essere la sede dell’intelligenza artificiale che guida il dispositivo è anche un caricatore magnetico (da 0% a 100% in circa 3 ore). Nella dotazione non manca infine la custodia di ricarica da viaggio Power2Go.

Le modalità con cui è possibile perseguire una corretta igiene orale variano in base alle diverse esigenze di ciascuno, di conseguenza iOsense è in grado di tenere traccia dei vari parametri indicando se e come migliorare i propri comportamenti per il benessere del cavo orale, in accordo con quanto suggerito dal proprio dentista.

Per il lancio in Italia l’azienda ha annunciato un progetto inedito sostenuto dal gruppo di artisti Art.Ificial Collective, che hanno sostanzialmente creato una serie di colonne sonore, ciascuna a partire da uno dei 7 programmi di spazzolatura che Oral-B iO10 consente tramite iOsense.

Ciò è stato possibile grazie al supporto di A-Mint ovvero quell’intelligenza musicale artificiale che, sfruttando le diverse vibrazioni prodotte dai sette programmi di spazzolamento come fossero pulsazioni ritmiche, ha duettato con Oral-B iO10, dando vita ad una serie di opere visivo/musicali della durata di 2 minuti, ovvero del tempo segnalato e scandito dallo spazzolino stesso (che poi è anche il tempo minimo di pulizia consigliato dai dentisti per una buona igiene orale).

Lo spazzolino intelligente Oral-B iO10 con iOsense costa 499,99 euro. Chi intende acquistarlo lo trova in vendita anche su Amazon attualmente in offerta lancio a 349,99 euro.