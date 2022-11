Recensione Lexon Flip Plus, sveglia elegante, semplice e geniale

Da quando iPhone e Android sono parti essenziali delle nostre vite, apparecchi come le sveglie sono diventate meno importanti, ma non sono sparite: alcune, come la nuova Lexon Flip Plus propongono un sistema tanto interessante quanto semplice per farvi fuoriuscire dalle coperte, senza odiarla più di tanto.

Il che, permetteteci, è un gran bel risultato: da qualche settimana ci permette di arrivare in tempo in ufficio, e abbiamo deciso di raccontarvela.

Sveglia vs iPhone

Prima della Lexon Flip Plus le nostre alzate mattutine erano scandite dalla suoneria dell’iPhone 14 Pro, a fianco al letto. Questo, permetteteci, rappresentava la soluzione più comoda al problema della sveglia ma per nulla quella migliore.

Il problema è che a fianco al nostro letto non c’è una presa per la ricarica e dovevamo fare affidamento alla batteria dello smartphone, che se carica nessun problema, ma qualora fosse al 50 o 40% non ci dava abbastanza fiducia.

La scelta di optare per una sveglia fisica, a batterie, ci è parsa quindi la cosa migliore, così di notte potevamo lasciare l’iPhone in ricarica e depurazione nell’intrigante Lexon Oblio in salotto.

Un ritorno indietro? Per alcuni forse, per noi no, la tecnologia deve servire l’utente, non provocare ansia: il device migliore non è quello più potente, è quello più adatto allo scopo.

La forza della semplicità

Le dimensioni di questa sveglia sono molto contenute, appena 104x30x65,5 centimetri di ingombro, per un parallelepipedo in plastica molto leggero e con una copertura laterale di gomma vellutata.

Il display a cristalli liquidi monocromatico risiede in uno dei lati, resta tipicamente spento a meno di non toccare una delle ampie superfici (l’accensione dura solo qualche secondo poi si spegne da sola) mentre nel lato opposto sono presenti i pulsanti per la regolazione dell’ora e le due batterie AAA (incluse nella confezione) che sono l’unica fonte di alimentazione possibile.

Flip

Una volta posizionate le batterie abbiamo provveduto a impostare l’ora, operazione tra l’altro inutile perché Lexon Flip Plus è dotata di tecnologia RCC (Radio controller clock, una tecnologia che grazie ad una trasmissione radio, che per noi proviene da una stazione in Germania, consente un setup automatico dell’ora una volta al giorno, con un margine di errore di un secondo ogni 100.000 anni, perdonabile).

Una volta definita l’ora abbiamo anche impostato l’orario di sveglia (una sola, purtroppo) e ci siamo preparati al fatidico momento: per fare in modo che Lexon Flip Plus suoni all’ora impostata basta posizionarla con la scritta “on” verso l’alto. Il giroscopio interno infatti sostituisce i vetusti pulsanti dei modelli più classici.

All’ora esatta la sveglia suona con un bip al secondo per i primi dieci secondi, con un doppio bip per i successivi dieci e un triplo bip dai trenta secondi ai due minuti, dopodiché si arrende e non produce più alcun rumore sino al giorno successivo. Dopo due minuti di bip frenetici, se l’utente non si è alzato, significa che non vuole farlo.

Per far smettere la sveglia basta semplicemente ruotarla con la scritta “off” verso l’alto (oppure, in modo meno romantico, toccando un tasto qualsiasi di quelli fisici posteriori). Un tocco lieve sopra la scritta “on” attiva lo snooze e la sveglia risuona dopo 5 minuti.

Durante la notte, come detto, basta toccare la sveglia e questa si accenderà per 4 secondi mostrando l’ora.

Discrezione, sempre

La mossa del Flip è, come preventivato, semplice ma geniale: in un solo movimento possiamo definire se la sveglia suonerà o non suonerà (il sabato e la domenica meglio di no) ma anche spegnerla.

Per ruotare la sveglia dobbiamo dedicarle quel minimo d’attenzione che non è un disturbo, ma è abbastanza per svegliarci e decidere di affrontare la quotidianità.

In ogni momento della giornata, se la sveglia è in modalità “on”, il quadrante mostra l’ora e, più in piccolo, l’orario di sveglia (se la sveglia è in “off”, solo l’ora).

Considerazioni

Disponibile in ben quindici colorazioni differenti, ma con il medesimo design contenuto e con le scritte “on” e “off” (che ci sembrano in Helvetica) la sveglia Lexon Flip Plus è un device tanto semplice quanto utile, in prospettiva, oltre che elegante come tutti i prodotti Lexon (di cui potete leggere le recensioni della lampada Lexon Mina L Audio e della batteria Lexon Powersound).

Il costo è assolutamente accessibile per una sveglia che non è smart (avrebbe potuto esserlo, ma forse perdendo parte della sua importante semplicità e comunque a costi maggiori), ma che fa comunque il suo lavoro in modo silenzioso e comunque utilissimo.

La proposta è in tre tagli, al formato medio oggetto di questa recensione ce n’è uno più piccolo e uno più grande, quest’ultimo con qualche funzione accessoria in più e con batteria ricaricabile.

Pro:

• Elegante, discreta e semplice

• Il sistema Flip è intelligente e utile

• Disponibile in moltissimi colori

• Controllo dell’ora via RCC

Contro:

• Carica solo a batterie

• Una sola sveglia disponibile

Prezzo:

• 29,90 € (Lexon Flip Plus Travel)

• 39,90 € (Lexon Flip Plus)

• 49,90 € (Lexon Flip Premium)

Lexon Flip Plus è disponibile a partire dal sito web della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it