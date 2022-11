Doogee V30, ecco il primo rugged phone con eSim

Nel settore dei telefoni rugged, Doogee è certamente un vero e proprio punto di riferimento, portatore di innovazione all’interno del settore. Lo conferma con il rilascio di questo nuovo Doogee V30, che tra le sue principali caratteristiche porta anche una vera novità: il supporto alle eSim.

Al momento è l’unico telefono rugged a supportare le eSIM, ossia le Sim virtuali, senza necessità di scheda fisica. Si tratta di una caratteristica che farà certamente la felicità di chiunque viaggi spesso: l’acquisto fisico di una carta SIM diversa per ogni paese è certamente scomodo, oltre che dispendioso, sia in termini economici, che in termini di tempo.

La funzionalità eSIM di Doogee V30 è perfetta per tutti i viaggiatori. Con questa funzione, tutto ciò l’utente dovrà fare quando arriva in ​​un nuovo paese è scansionare il codice QR di un fornitore di servizi e seguire alcuni processi di configurazione. Ciò elimina il fastidio di doversi recare in un negozio fisico ogni volta che si desidera cambiare operatore.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche il terminale offre un processore Mediatek Dimensity 900, un processore che supporta il 5G, prodotto con tecnologia di produzione a 6nm. Al suo interno, oltre a 256 GB di ROM anche una RAM che può espandersi virtualmente fino a 15 GG. Da notare che si tratta di memorie LPDDR5 e UFS 3.1, quindi velocissime e performanti.

Supporta il Dual Sim 5G e il WiFi 6, per una navigazione ultra rapida. Altre caratteristiche, come ad esempio la batteria, non sono state ancora rilevate, anche se il produttore lo pubblicizza come un “Super flagship battery” phone.

Maggiori dettagli del terminale si trovano a questo indirizzo, dove si può anche visionare la campagna promozionale organizzata dal brand, in cui è possibile lasciare commenti e vincere premi gratuiti come un orologio D11 o un coupon per l’acquisto del V30 da ben 50 dollari.