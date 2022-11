Decorazioni di Natale, quelle tech (e non) da comprare su Amazon

Quest’anno non fatevi trovare impreparati: manca praticamente un mese al Natale ma già con la festa dell’Immacolata, che cade l’8 dicembre, la tradizione dà ufficialmente il via agli addobbi natalizi.

Se vi siete appena trasferiti o se volete semplicemente rinnovare la casa con qualche decorazione particolare, continuate a leggere queste righe perché con questo articolo abbiamo pensato di raccogliere sì quelle tradizionali ma anche qualche particolare chicca per stupire amici e parenti e, visto che pur di Macitynet si tratta, non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di spulciare le pagine qua e là per selezionare e consigliarvi gli addobbi Smart che vi aiuteranno a rendere questo Natale ancora più speciale.

Così non solo troverete il gigante degli alberi, con un’altezza che supera i due metri, e “la gonna” a tema per coprirne la base, ma anche palle, palline, decorazioni, luci e il particolarissimo trenino elettrico che gli girerà intorno con tanto di “ciuf ciuf”, oltre ad una pratica custodia per riporlo quando sarà arrivato il momento di riportarlo in soffitta.

Abbiamo pensato di suggerirvi anche qualche luce per addobbare il resto della casa, candele profumate per creare l’atmosfera giusta, le formine di Natale per i biscotti fatti in casa da accompagnare ad una speciale selezione di tisane dai profumi dell’inverno. E ovviamente carta e sacchetti per impacchettare i regali e presentarli al meglio.

Come dicevamo abbiamo aggiunto anche qualche cosa di completamente tecnologico, con una serie di luci impermeabili da giardino e per i balconi completamente configurabili e controllabili dallo smartphone, insieme alle mitiche serie Twinkly che lasceranno tutti (voi compresi) a bocca aperta.

🎄 Decorazioni tradizionali 🎅

Giulia Grillo Albero di Natale 210cm, 2382 Rami, Realistico, Facile da Montare, Folto, PE/PVC, Verde In offerta a 219,00 € – invece di 219,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Albero di Natale Gonna Copertura di Base Bianco Peluche Pannello Esterno Albero Natale per Albero di Natale Decorazione Natalizia, 30 Pollici 78CM In offerta a 11,99 € – invece di 15,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Luci Albero di Natale Bianco Caldo – NEXVIN Catena luminosa 20M 200 LED, Luci di Natale con 8 modalità, Funzione Timer e Memoria, Collegabile, Luci Natalizie da Esterno ed Interno, Filo verde scuro In offerta a 18,39 € – invece di 26,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Decorazioni di Natale – Palline Albero di Natale – 9 Palline di Natale – Decorazione Natalizia In offerta a 7,92 € – invece di 9,90 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Edonkvi Decorazioni Albero di Natale Angeli Natalizio, Pendenti Elfi Natalizi Piccolo Gnomo Albero di Natale, Bamboline per Albero di Natale Fatto a Mano Decorazioni Natalizie In offerta a 10,39 € – invece di 12,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Partenopeautensili® Idea Regalo Trenino Natalizio per Decorazioni Albero di Natale con Supporto Installazione Centro su Albero Treno Elettrico 1 Locomotiva + 3 vagoni Suono (on/off) by Wisdom In offerta a 41,16 € – invece di 49,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Catena Luminosa Dimmerabile 10 Metri 100 LED – HAUSPROFI Sfera Luminosa Giardino con Telecomando/ 8 Modalità Regolabili/Funzione Memoria – Decorazione di Natale/Matrimonio/Festa – Bianco Caldo [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 15,99 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Housolution Borsa Portaoggetti per Albero di Natale, Custodia per Alberi Smontati Fino a 9 Piedi, Sacca Borsa in Oxford 600D con Manici a Fibbia e Doppia Cerniera per Alberi Artificiali, Rosso/Oro In offerta a 42,39 € – invece di 52,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Ghirlanda di natale | Durata Fino a 150 Ore | regalo perfetto per le donn In offerta a 19,99 € – invece di 32,90 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Formine Biscotti Natale, 4 Pezzi Tagliabiscotti Natale in 3D, Formine per Biscotti Natalizi in Acciaio Inox, DIY Stampi per Biscotti Natalizie In offerta a 3,33 € – invece di 4,97 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Carta da Regalo Natalizia Kraft Riciclata 10 Fogli, Carta Regalo Natale Bambini Rossa con 20 Etichetta Regalo e 2 Spago, Carta Natalizia per Regali Carta da Pacco Carta da Pacchi per Natale 50 x 70 cm In offerta a 10,38 € – invece di 14,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sacchetti Regalo di Natale 24 Pezzi-4 Stili 6 Pezzi, 24 Piccole Cartoline di Natale e 24 Piccole Clip Sacchetto Regalo di Natale per Natale Calendario dell’Avvento Compleanno Festa di Nozze In offerta a 12,58 € – invece di 13,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

🎄 Decorazioni Smart 🎅

Popotan Smart Catena di luci a LED Bluetooth Controllo App, 3m, 30 LED 20 Modalità Musica, Funzione Timer Dimmerabile per feste, giardino, Natale, Halloween, matrimoni, illuminazione della stanza [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 15,99 € – invece di 22,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Stringa di luci controllabile tramite Smartphone con 400 LED RGB multicolore In offerta a 134,12 € – invece di 134,12 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee Catena Luminosa Esterno, 15m Lampadine LED RGBIC Bianco Caldo, Controllo APP WiFi con Alexa Luci da Esterno, IP65 Impermeabile, 40 Modalità di Scena, Adatto per Giardino, Balcone, Gazebo In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee Luci da Terra All’aperto, 10M Multicolore RGBIC Sentiero Luci con Bianco Caldo, 15 Pack IP67 Impermeabile Giardino Prato Luci, Controllo App In offerta a 67,49 € – invece di 89,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Twinkly Light Tree – App-controlled Flag-pole Christmas Tree with 450 RGB+W (16 million colors + pure Warm White) LEDs. 10 ft / 3 m, Black. Outdoor smart Christmas lighting decoration In offerta a 238,20 € – invece di 291,07 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).