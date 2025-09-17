Facebook Twitter Youtube

macOS 26 ha Recovery Assistant per il ripristino del Mac in caso di problemi

Di Mauro Notarianni
macOS 26 con Recovery Assistant per il ripristino del Mac in caso di problemi

In macOS 26 Apple ha previsto una funzionalità che consente di ripristinare il dispositivo, opzione che può essere utile in caso di problemi (es. la macchina non sia avvia).

L’opzione è indicata in un documento di supporto Apple. Se la macchina presenta malfunzionamenti all’avvio, il computer può riavviarsi e aprire in automatico il Recovery Assistant (in italiano “Assistente Recupero“); l’utente può scegliere “Continua” e seguire i passaggi indicati a schermo.

Al termine della procedura di recovering, se i problemi che impediscono l’avvio sono stati risolti è possibile riavviare il sistema e si potrebbe ottenere l’indicazione di ripristinare dati da iCloud. Se il Mac non si avvia e presenta un problema che Recovery Assistant non è in grado di risolvere, è possibile procedere con altre soluzioni (es. usare il sistema di recupero iintegrato perriparare il dispositivo di archiviazione interno del computer, reinstallare macOS, ripristinare i file da un backup di Time Machine, impostare le opzioni di sicurezza e altro ancora).

Oltre che avviata in automatico in caso di problemi, Recovery Assistant può essere richiamato dal menu Utility quando si avvia il Mac in modalità ripristino.

Recovery Assistant richiede la password dell’utente amministratore per accedere al disco e una connessione a internet (wireless o cablata).

Scegliere se inviati dati di diagnosi a Apple

L’assistente chiede all’utente se vuole condividere o no con Apple dati di diagnosi: per poter diagnosticare il problema è possibile condividere con Cupertino file di log e diagnosi del dispositivo. Questa raccolta, effettuata una sola volta, include dati acquisiti poco prima che del verificarsi del i problema e potrebbe contenere informazioni sensibili o personali (es. nome, numero di serie del dispositivo e nomi dei file). La condivisione di questi dati è opzionale. Apple spiega che i dati inviati sono utilizzati per risolvere i problemi e non sono condivisi con altre aziende, in conformità all’informativa sulla privacy.

Una simile funzionalità è integrata anche in iOS 26,.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

