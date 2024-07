Ricercatori cinesi hanno creato un drone che pesa solo 4 grammi

Pubblicità

Alcuni ricercatori cinesi sono riusciti a creare un mini-drone che pesa poco più di 4 grammi, meno di un foglio di carta, e in grado di volare a lungo con la sole luce solare.

Di questo particolare drone si parla in un articolo scientifico di Nature, spiegando che sfrutta un motore elettrostatico che pesa solo 1,52 grammi ed è alimentato con celle solari in grado di produrre 4,5V (pannelli solari ultraleggeri riescono a convertire in energia elettrica oltre il 30% della luce solare).

Stando a quanto riferito nello studio, il design del drone (con un’apertura alare di appena 20 centimetri) vanta efficienza di sollevamento superiore ai droni tradizionali; aggiungendo batterie ricaricabili è possibile garantire 24 ore di autonomia.

Nature presenta l’idea come il preludio a una nuova era di veicoli di piccole dimensioni, sottolineando la possibilità di aprire la strada a nuove applicazioni nei campi del salvataggio ambientale, del monitoraggio e della raccolta di informazioni in aree ristrette, eliminando il collo di bottiglia della batteria che è rimasto finora il principale punto debole. La durata di volo limitata dei micro veicoli aerei (MAV), ha finora limitato i campi di applicazione (modelli leggerissimi faticano a rimanere in volo per più di 10 minuti) e l’idea del team cinese potrebbe rivoluzionare il mercato.

Dal punto di vista tecnico, il segreto del micro-drone cinese è lo sfruttamento dei principi della forza di Coulomb, la forza esercitata da un campo elettrico su una carica elettrica, in altre parole l’attrazione o la repulsione che si genera fra particelle o oggetti a causa della loro carica elettrica.

Il professore Qi Mingjing, principale autore dello studio, spiega che sarà necessario ancora qualche anno prima di poter pensare a impieghi reali sul campo: il tempo di ideare una leggera super-batteria che dovrebbe permettere al drone di volare anche senza luce favorevole.

