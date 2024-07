Apple Music Classical ora con la top 100 settimanale dei brani più ascoltati

Pubblicità

Apple Music Classical, app di Apple pensata per chi ha un abbonamento a Apple Music e ama la musica classica, ora offre una classifica selezionata con la top 100 dei brani più ascoltati settimanalmente, basata sui dati di più di 165 nazioni.

L’app in questione è stata presentata sedici mesi addietro per iOS e resa man mano disponibile tutti i Paesi in cui è disponibile Apple Music. Una delle ultime novità offerte dall’app è la classifica, redatta settimanalmente tenendo conto dei dati di tutte le nazioni per compilare la top 100 dei brani più ascoltati.

“Apple Music Classical ha riscosso un successo enorme con gli appassionati di musica classica in tutto il mondo”, ha riferito Oliver Schusser, vice-presidente responsabile Apple Music e Beats. “Con il lancio della Top 100 di Apple Classical e le nuove partnership recentemente annunciate, l’app sta trasformando il mondo della musica classica”.

La classifica Top 100 è aggiornata ogni lunedì e può essere richiamata dall’app Apple Music Classical o dal sito web dedicato. I brani vengono classificati tenendo conto di cinque diverse fonti di riferimento in 165 nazioni (compresi download, streaming, tag con Shazam, vendite su iTunes), una modalità che – secondo Apple – “è la più completa e rappresentativa possibile”.

Nella prima di queste classifiche proposte da Apple, troviamo al primo posto il Concerto per clavicembalo di Johann Sebastian Bach con il pianista cinese Tianqi Du e l’orchestra da camera inglese Academy of Saint Martin-in-the-Fields, diretto da Jonathan Bloxham.

Apple Music Classical, lo ricordiamo, permette di ascoltare molti dei classici preferiti in un modo completamente nuovo, con l’audio spaziale immersivo, esplorare playlist curate da esperti, biografie di compositori, descrizioni di migliaia di opere e molto altro.

Con oltre 5 milioni di brani, Apple Music Classical ospita “il più vasto catalogo di musica classica al mondo”, che copre un ampio spettro di registrazioni, da quelle più celebri alle gemme dimenticate. Il formato audio è Lossless fino a 24 bit e 192kHz in tutto il servizio. l catalogo di tracce in audio spaziale di Apple Music Classical si arricchisce ogni settimana di nuovi album, fra cui versioni rimasterizzate di registrazioni leggendarie ed esecuzioni contemporanee.