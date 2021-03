Due nuovi iMac compaiono nella beta 5 di macOS Big Sur 11.3

Apple sta da tempo lavorando a nuovi Mac con processori Apple Silicon e riferimenti specifici sono stati individuati nella beta 5 del futuro aggiornamento a macOS Big Sur 11.3.

Il sito 9to5Mac ha scovato i riferimenti a due nuovi iMac nell’ultima beta dell’aggiornamento a macOS 11.3, modelli identificati come “iMac21,1” e “iMac21,2“. I nomi in codice usati internamente dagli sviluppatori sono J456 e J457, due nomi già in precedenza citati da Bloomberg.

Non è dato sapere quando Apple presenterà i nuovi iMac ma è probabile che vedremo sia un nuovo modello da 21,5″, sia un nuovo modello da 27″. Le ultime indiscrezioni circolate hanno fatto riferimento a un design rinnovato che dovrebbe ricordare il monitor Pro Display XDR con bordi sottili.

Anziché il design curvo posteriore vito finora, i nuovi iMac dovrebbero presentare un design piatto; sono circolate voci secondo le quali Apple avrebbe previsto anche un modello da 23″ o 24″ e rumor da prendere con le molle hanno indicato anche il possibile arrivo di modelli con colorazioni che ricalcherebbero quelle di iPad Air.

I processori utilizzati dovrebbero ovviamente essere nuovi Apple Silicon, varianti degli M1 già visti sugli ultimi MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini.

Apple ha recentemente interrotto la produzione e vendita dell’iMac Pro presentato nel 2017 e il riferimento ai nuovi iMac nell’ultima beta di macOS lascia immaginare che nei prossimi mesi vedremo finalmente gli iMac con architettura ARM.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo, mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti.