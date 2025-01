I robot umanoidi cognitivi di Neura Robotics valgono milioni

Pubblicità

NEURA Robotics, pioniere della robotica cognitiva e l’unica azienda tedesca dedicata allo sviluppo di robot umanoidi, ha annunciato di avere raccolto 120 milioni di euro di finanziamento. L’investimento sottolinea il ruolo apripista dell’azienda nel campo della robotica cognitiva e sopratutto il suo potenziale, ambizioso obiettivo: guidare il settore della robotica in Europa puntando a diventare uno dei protagonisti nel settore a livello globale, insieme a player quali gli Stati Uniti e la Cina.

Il ciclo di finanziamento è guidato da Lingotto Investment Management con la partecipazion di BlueCrest Capital Management, Volvo Cars Tech Fund, InterAlpen Partners, Vsquared Ventures, HV Capital, Delta Electronics, C4 Ventures, L-Bank, il fondatore David Reger e altri investitori.

Fondata nel 2019, NEURA Robotics è diventata una delle principali realtà internazionali nella robotica umanoide e cognitiva, creando robot in grado di lavorare in modo integrato con le persone in vari settori – produzione, logistica e sanitario.

Grazie a tecnologie che sfruttano sensori e l’integrazione con AI, ha sviluppato quello che viene presentato come il primo robot collaborativo (“cobot”) cognitivo del mercato e afferma di essere all’avanguardia nello sviluppo di robot umanoidi pronti per l’immissione sul mercato.

Lo scorso anno NEURA ha raddoppiato il numero di dipendenti, a oltre 300, ha realizzato una notevole crescita dei ricavi, decuplicandoli, e ottenuto ordinativi del valore di un miliardo di euro.

David Reger, fondatore e Ceo di NEURA Robotics, dichiara “Si prevede che la robotica cognitiva si diffonderà più degli smartphone. Sono orgoglioso che NEURA sia stata la prima azienda a realizzare un robot cognitivo adatto in ambito commerciale e che rimanga l’unica impresa tedesca dedicata allo sviluppo della robotica umanoide. Questo investimento mostra la fiducia che gli investitori hanno in noi e nel promuovere la robotica avanzata in Europa”.

