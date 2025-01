Videosorveglianza domestica in 2K con la telecamera in sconto a 25 €

Pubblicità

Se volete tenere d’occhio la casa quando non ci siete, ecco l’offerta che fa per voi: in sconto c’è infatti una telecamera ad alta risoluzione (2304 x 1296 pixel) capace di offrire immagini nitide e dettagliate nonché di visualizzare chiaramente anche gli ingrandimenti.

C’è persino la visione notturna a infrarossi, perciò è ottima anche per controllare il negozio o l’ufficio quando sono chiusi al pubblico, e quindi anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’assenza del classico “punto rosso” durante l’attivazione degli infrarossi fa sì che questa videocamera sia “invisibile” e volendo ottima da usare anche in ambienti come le camere dei bambini, garantendo un sonno tranquillo senza interruzioni.

A tal proposito facciamo anche notare che c’è il rilevamento AI degli esseri umani che riduce significativamente i falsi allarmi, filtrando altri movimenti – come quelli di un cane o un gatto domestico – ed essere così sicuri di essere avvisati solo quando è davvero necessario.

Altra interessante caratteristica è quella di chiamata vocale bidirezionale: incorpora infatti microfono e altoparlante per poter quindi parlare con chi si trova nelle vicinanze della videocamera come fosse una specie di citofono. Eventualmente è anche possibile visualizzare contemporaneamente quel che sta inquadrando la telecamera tramite l’app per smartphone e tablet.

Si installa facilmente grazie alla base magnetica rotante a 180 gradi, e c’è la tripla crittografia che promette la protezione della privacy sulle registrazioni: la loro archiviazione può avvenire su scheda microSD (da comprare a parte) oppure sul cloud.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 61% andando a spendere intorno ai 25 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.