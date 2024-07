ROG Tessen è il controller per smartphone di ASUS Republic of Gamers

Pubblicità

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di ROG Tessen. Il controller mobile per dispositivi Android è indicato come l’unico dispositivo pieghevole attualmente disponibile sul mercato dotato di tasti posteriori programmabili, cuscinetti di supporto in gomma aggiuntivi compatibili con le cover per smartphone, interruttori meccanici per i pulsanti frontali, D-pad e levette analogiche, elementi che permettoni di vantare una combinazione di portabilità estrema e alto controllo.

La struttura e le caratteristiche del ROG Tessen hanno già permesso al produttoee di ottenere un prmeio nella categoria Gaming/VR/AR all’iF Design Awards 2024 e il Red Dot Award 2024 per il design del prodotto.

Il design del ROG Tessen lo rende il adatto ai viaggi, poiché facilmente ripiegabile per consentire il trasporto in borsa o in tasca. Tessen consente di tenere saldamente il telefono in orizzontale, con il lato sinistro del controller ripiegabile verso il basso per collegare lo smartphone al connettore USB-C del controller.

Una volta collegato, il lato sinistro del controller può tornare alla sua posizione originale per regolare la larghezza e sistemare il telefono.

I cuscinetti di supporto in gomma e il connettore USB-C esteso consentono di collegare ROG Tessen anche a uno smartphone con cover protettiva.

Comandi personalizzabili

I due tasti posteriori in alluminio possono essere personalizzati tramite il pulsante ROG o all’interno dell’app Armoury Create per consentire ai giocatori di eseguire comandi o azioni più complesse. Armoury Create offre opzioni di personalizzazione avanzate e l’accesso a varie impostazioni, tra cui la rimappatura dei pulsanti e gli effetti di illuminazione.

Il pulsante ROG del Tessen può essere impostato anche all’interno dell’app per eseguire comandi rapidi con un solo tocco per acquisire screenshot, registrare il gameplay, cambiare gli effetti di illuminazione o lanciare Armoury Create.

Ricarica

I giocatori possono giocare e ricaricare il telefono contemporaneamente, grazie alla porta di ricarica da 18 Watt presente sul lato destro, utile per concentrarsi sull’azione, senza doversi preoccupare del livello della batteria.

Il produttore riferisce che la connessione USB-C con frequenza di polling di 500 Hz “garantisce un input quasi istantaneo”, in modo che ogni comando sia immediatamente visibile sullo schermo.

Illuminazione

Il ROG Tessen è dotato di illuminazione Aura RGB e vanta diverse opzioni di personalizzazione. La superficie del dispositivo è decorata con piccoli loghi e tagli ROG, mentre la parte posteriore presenta segni in rilievo e micro-triangoli che dovrebbero permettere di migliorare la presa.

ROG Tessen è disponibile presso negozi e partner vari. Su Amazon nel momento in cui scriviamo il prezzo è di 119.99 euro.